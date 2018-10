Cul-de-Sac prvi put u BEKu

BEK je nova platforma za raznovrsne društvene i kulturno - umjetničke sadržaje sa ciljem generiranja inovativne sociokulturne klime u svrhu sveobuhvatnog razvoja zajednice. Radi se zapravo o skvotu koji se smjestio u Nazorovoj 53, u devastiranoj zgradi bivšeg centra Vinko Bek za djecu s poteškoćama s vidom.

Skvot aktivno djeluje od početka 2018. i već je održao cijeli niz događanja, a kako se bliži zima, treba im - grijanje.

Tu uskaču legende impro glazbe Cul-de-sac svojim dobrotvornim nastupom koji treba pomoći u rješavanju problema grijanja.

Stoga, nacrtajte se 21. listopada u 20 sati u Nazorovoj 53 i pomozite da zagrebačka kultura dobije još jedno sjajno mjesto.

CUL-DE-SAC / Orkestar za ubrzanu evoluciju, impro jazz experimentalni glazbeni sastav prvi je jugoslavenski impro band, a nastao je 1986. u Zagrebu.

Osnovali su ga glazbenici Dragan Pajić - Pajo (el. gitara) i Damir Prica Kafka - Capri (saksofon). U prvoj postavi svirali su, osim Paje i Caprija, Predrag Dubravčić (bubnjevi) i Nino Markovac (bass), a prve svirke događale su se uglavnom spontano, u zagrebačkom prolazu Oktogon, i u drugim prolazima, kao i na gradskim ulicama. 1987. bendu se pridružuje Mario Barišin na basu, a 1989. Darko Rundek.

S bandom surađuju vizualni umjetnici - Nicole Hewitt, kao autorica postera i covera za kazete i Nikola Vincelj Jinks - projekcije autorskih slajdova, autor postera i covera za kazete i omot za prvu kazetu. Zadnji nastup izvorne postave bio je 1990. na terasi nebodera na zagrebačkom Trgu republike za potrebe diplomskog rada redatelja Tomislava Jageca na Filmskoj akademiji.

Od 1993. do 2000. Cul-da-Sac djeluje u Amsterdamu kao duo ili trio sa Ivanom Marušićem - Klifom, odnosno Andrejom Košavić uz vizualne intervencije Nikole Vincelja - Jinksa koji također kreira postere i omote za cd-e. Nastupa u Amsterdamskim klubovima i prostorima "OCCII", "Villa Omval", "The Dijk Theater", "Gallery W 139", "The Vrij media cafe", "Entrepotdok", "Zaal 100", a 1993. nastupa u Berlinu u Tahelesu.

Nakon Pajinog povratka u Zagreb nastaje Cul-de-Sac Orkestar za ubrzanu evoluciju koji je imao nestalnu postavu, rijetko su bili prisutni svi glazbenici na svirkama, a od tada do danas orkestar nastupa na festivalima Žedno uho, Izlog novog zvuka, u zagrebačkim klubovima, Klagenfurtu, Labinu, Vinkovcima, Rijeci, Zadru, Silbi...

Dragan Pajić-Pajo umro je 23.02 2014. i ostavio za sobom ogromnu ostavštinu prvog impro glazbenika i glazbenog eksperimentatora na ovim prostorima, a glazbenici okupljeni prvo pod imenom Cul-de-Sac, pa kasnije pod imenom Orkestar za ubrzanu evoluciju žele nastaviti tradiciju impro i experimentalne glazbe u Hrvatskoj u spomen na Dragana Pajića Paju, ali i kako bi starim fanovima i novim generacijama približili mogućnosti i atmosferu ovakve vrste muziciranja te time pomogli u nastajanju novih sličnih glazbenih projekata te proširenju impro scene u Hrvatskoj i regij.