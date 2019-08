5 znakova da vas iskorištavaju

Osobni odnosi s drugim ljudima ponekad nas potpuno iscrpe bez da to sami shvaćamo. Ovo se posebno često događa ako ste empatična osoba i suosjećate s drugima.

Donosimo pet znakova koji će vam ukazati na to da vas drugi iskorištavaju i da previše energije ulažete u odnose s pogrešnim ljudima.

Dopuštate drugim ljudima da vas povrijede - brinete se o drugima i želite da se svi oko vas osjećaju kao da im dajete sve. To, međutim, može postati problem kada se drugi ne ponašaju tako prema vama. Možda ste nekome tko vas ne zaslužuje dopustili da vam postane bliska osoba, bez da ste to uopće shvatili. Iskorištavanje, manipuliranje, sve to može biti dio takvog nezdravog odnosa koji vas u konačnici može jako povrijediti.

Osjećate se kao da vama manipuliraju - manipuliranje, bez obzira na to je li isto namjerno ili ne, može također biti znak takvog nezdravog odnosa. Možda nećete ni shvatiti koliko na vas utječe činjenica da ste uvijek dio istog ciklusa stresa i drame kojima nema kraja. Štoviše, često ne možete sagledati cijelu situaciju, zbog čega ste i dalje podložni manipulacijama i ne vidite u kakvom toksičnom odnosu se nalazite.

Pate vaši odnosi s drugima - ako ćete svu energiju uložiti i dati određenim ljudima, naravno da će patiti vaši odnosi s drugima. Ako nemate dovoljno vremena da odgovorite bližnjima ili čak da razgovarate s njima, uništit ćete odnose s voljenima.

Stalno ste iscrpljeni - isrcpljenost može dovesti do još jedne nuspojave. Emocionalni stres može dovesti do velikog broja komplikacija i iscrpljenost je zasiguno jedna od njih. Davanje 110 posto sebe drugim ljudima će vas u konačnici jako iscrpiti, pogotovo ako se nemate na koga osloniti osim na sebe.

Zaboravljate na svoje potrebe - kada previše energije ulažete u druge, zasigurno ćete iz vida izgubiti vlastite ambicije i potrebe. To će vas sigurno spriječiti i u postizanju vlastitih ciljeva. To što ste dio života drugih ljudi je jedna stvar, ali ako vas oni konstantno uvlače u vlastite probleme i manipulacije, to je dio većeg problema.