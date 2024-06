5 vrsta povrća za odlično zdravlje srca

Povrće osigurava važne hranjive tvari za prevenciju bolesti srca i može čak poboljšati kardiorespiratornu kondiciju - sposobnost tijela da opskrbi i koristi kisik za vježbanje.

"Prehrana bogata povrćem vrlo je zdrava za srce iz nekoliko razloga. Prvo, zapravo bi mogla zamijeniti druge loše stvari koje jedete, npr. ako konzumirate više povrća, moguće je da jedete manje nezdrave hrane", kaže kardiolog dr. Marc Eisenberg za Today.

Ljudi koji konzumiraju više voća i povrća imaju manje srčanih i moždanih udara, dodaje kardiolog, dr. Andrew Freeman. Prehrana bogata voćem i povrćem korisna je za krvni tlak, kolesterol i održavanje težine, ističe kardiolog, dr. Sean Heffron.

Stoga su kardiolozi, dr. Eisenberg, dr. Freeman i dr. Heffron, otkrili svoje omiljeno povrće za optimalno zdravlje srca.

Artičoke - artičoke sadrže najviše antioksidansa od bilo kojeg povrća, osim graha, pokazalo je istraživanje iz 2004. godine. Kad su ljudi uzimali dodatke ekstrakta lišća artičoke, to je rezultiralo "značajnim smanjenjem" krvnog tlaka, pokazao je pregled studija iz 2022. godine. To je također dovelo do nižeg ukupnog i LDL kolesterola, pokazalo je istraživanje.

Cikla - ovo korjenasto povrće još je jedan bogat izvor antioksidansa, vlakana i minerala. Cikla je također posebno bogata nitratima, a pokazalo se da njen sok snižava krvni tlak. Kako to funkcionira? Dakle, nakon što osoba konzumira nitrat, tijelo ga pretvara u dušikov oksid koji otvara krvne žile i potiče protok krvi, što rezultira manjim pritiskom u arterijama, objašnjava dijetetičarka Natalie Rizzo. Heffron ističe: "Cikla je nešto što uvijek preporučujem ljudima." Rajčice - Eisenberg voli rajčice koje su istaknute u mediteranskoj prehrani i bogate likopenom, snažnim antioksidansom za koji se vjeruje da ima zaštitni učinak na kardiovaskularni sustav, pokazalo je istraživanje iz 2022. Može poboljšati krvni tlak i protok krvi te smanjiti veličinu plaka koji se nakuplja u arterijama. Šparoge - šparoge sadrže asparagin, spoj koji može poboljšati protok krvi i pomoći u snižavanju krvnog tlaka, navodi dijetetičarka Grace Derocha. Jedno su od Eisenbergovih i Heffronovih omiljenih povrća te imaju diuretski učinak, koji pomaže tijelu da se riješi viška natrija i tako snižava krvni tlak.

Zeleno lisnato povrće - konzumiranje otprilike 30 grama zelenog lisnatog povrća dnevno može smanjiti rizik od srčanih bolesti, prema studiji iz 2021. godine. "Pokušavam konzumirati što više zelenog lisnatog povrća. To može biti špinat, rikula, kelj itd.", otkriva dr. Freeman. Za ručak voli pripremiti veliku zdjelu salate s mješavinom raznog lisnatog povrća.

Dakle, povrće u svakom obroku, da ne bi bilo zabune...