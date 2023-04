5 važnih savjeta za kupovinu novog pametnog telefona

Odgovarajući pametni telefon, kao neizostavan dio naše svakodnevne komunikacije i života općenito, nije tako lako odabrati. Obzirom na veliki broj opcija na tržištu, odabir pravog uređaja može se pokazati kao izazovan zadatak. Pri kupovini će se svaki korisnik fokusirati na njemu ključne karakteristike, no postoji nekoliko značajki koje su bitne svim korisnicima.

Riječ je o zaslonu, kameri, memoriji, dizajnu te naravno cijeni, karakteristikama prema kojima se kao sjajno rješenje istaknuo novi pametni telefon globalnog tehnološkog branda HONOR - X8a. Novi HONOR-ov dodatak pouzdanoj X seriji je pouzdan svestrani uređaj, s privlačnim dizajnom, velikim zaslonom koji nudi vrhunsku kvalitetu prikaza i robusnim fotografskim mogućnostima.

Izbor pametnog telefona s odgovarajućim zaslonom od ključne je važnosti jer prosječan korisnik u njega gleda i preko četiri sata dnevno. Od opuštanja uz omiljene filmove i serije, istraživanja društvenih medija ili komunikacije s najbližima, iznimno je važno da postoji filter štetne plave svjetlosti poput TÜV Rheinland certificirane tehnologije na HONOR-u X8a. Prostrani FullView zaslon od 6,7 inča ovog proizvođača opremljen je i HONOR Display Color Calibration tehnologijom koja podešava temperature boje pojedinog kadra, a uz brzinu osvježavanja zaslona do 90 Hz, HONOR X8a može prikazati više sličica u sekundi za uživanje u različitom vizualnom sadržaju.

Na godišnjoj razini korisnici svojim pametnim telefonima snime preko 1,8 bilijuna fotografija, a one najbolje nerijetko odluče i podijeliti na nekoj od danas popularnih društvenih mreža. Kako bi se odlučili za najbolji izbor, korisnici bi prije svega trebali provjeriti tehničke specifikacije kamere, no one nisu jedini faktor koji utječe na kvalitetu fotografija kod pametnih telefona, već one uvelike ovise i o optimizaciji i implementaciji softverskih rješenja. HONOR X8a donosi sustav trostruke kamere koji korisnicima omogućuje da svaki put ovjekovječe uspomene na pravi način.

Trostruki sustav stražnje kamere sastoji se od ultra jasne kamere od 100 MP, širokokutne i dubinske kamere te makro kamere, dok se ispod zaslona nalazi prednja kamera od 16 MP. Uz brojne mogućnosti snimanja, tu je i način dvostrukog prikaza tijekom kojeg prednja i stražnja kamera paralelno rade i tako donose više opcija za bilježenje omiljenih trenutaka.

Kako bi podržali korisnike u ubrzanoj svakodnevici, današnji pametni telefoni moraju imati dovoljno memorije za pohranu brojnih fotografija, videa, ali i aplikacija koje koriste na dnevnoj razini. HONOR X8a dolazi s kombinacijom od 8 GB radne memorije i 128 GB prostora za pohranu kako bi osigurali glatki rad više aplikacija u isto vrijeme.

Osim funkcionalnosti, korisnicima je važan aspekt pri odabiru pametnog telefona i dizajn. HONOR X8a dolazi s elegantnim oštrim rubovima, dok zahvaljujući imitaciji pješčanih kristala stražnji panel telefona hvata svjetlost i daje upečatljivu teksturu. Osim nove Cyan Lake, u ponudi je i klasična Midnight Black nijansa za one koji preferiraju nešto uobičajeniji dizajn.

Naposlijetku, cijena je svakako značajan faktor na koji treba obratiti pozornost. Za korisnike koji žele pouzdani pametni telefon za koji neće morati izdvojiti više od prosječne plaće, HONOR X8a je optimalan izbor s preporučenom maloprodajnom cijenom od 269 eura, a pronaći ga mogu u ponudi A1 i kod maloprodajnih partnera.

