5 tipova žena koje muškarci izbjegavaju

Ljubav je čudna stvar - sjetite se samo koliko ste vidjeli parova koji, prema vašem shvaćanju svijeta, nikako ne bi trebali biti zajedno? Recimo, prelijepa žena i... fino rečeno, neugledan muškarac?

U takvim se situacijama obično postavlja pitanje njegove obdarenosti - bilo u gaćama, bilo u novčaniku, a vrlo rijetko se razmišlja na način: što ako je ona takva da je nitko drugi ne želi?

Stoga, evo pet tipova žena koje će muškarci zaobilaziti u širokom luku, bez obzira na to koliko dobro izgledale:

Komplicirane žene - nezanimljive, jer ako su dramatične i misle da su prozrele "tajne planove" kojih zapravo nema, bit će vrlo naporne u vezi. A znamo da muškarci preferiraju jednostavnost...

Opsjednute brakom - takve su žene u startu nepoželjne muškarcima, jer rijetko koji pripadnik jačeg spola traži vezu koja će završiti brakom u mlađim godinama... Uz to, ako je u pitanju žena kojoj je cilj udati se, ona će na prvom sastanku u muškarca gledati kao "materijal" za brak, a ne kao osobu. Muškarci s druge strane biraju ženu za brak samo ako su sve stvari na svom mjestu.

Planerice - termin 'jaka i nezavisna žena' se sve češće ne odnosi na one dame koje su zaista psihički (i fizički) jake da iznesu sve životne probleme same, već na one koje non-stop kritiziraju ponašanje muškarca, njegove slabosti i neodlučnost da ostvare njihove planove.

Sanjarke - većina muškaraca ih izbjegava jer su holivudske drame i crtani filmovi o princezama i prinčevima mnogim ženama promijenile shvaćanje o odnosima i ljubavi, a takvi su u stvarnom svijetu jednostavno nemogući.

Zahtjevne žene - neke žene su spremne od partnera partnera tražiti mnogo stvari, bez razmišljanja o tome da li on to ima i da li može.