5 svakodnevnih navika koje nam rade kaos u životu

Svakodnevne navike nisu pale s Marsa - usvajali smo ih neko vrijeme i postale su dio naše dnevne rutine, no što kad su one loše?

Naime, svakoga dana radimo stvari zbog kojih se kasnije nerijetko kajemo, pa evo što biste trebali promijeniti.

Besplatne stvari - "besplatno" je najčešća riječ koja se danas koristi. Ako je nešto besplatno određeno vrijeme na kraju ćete ipak platiti i možda zbog toga nemate dovoljno novaca. Vrlo je važno paziti na novac kako ne biste došli u probleme.

Impulzivna kupovina online - pričekajte 48 sati prije nego kliknete na tipku "kupi". Budući da možemo osiromašiti sa svim mogućnostima kupnje na internetu, potreban nam je mehanizam da nas uspori. Čekajući 48 sati, "ustanovit ćete da je većina predmeta bila više 'želja' nego potreba", sugerira CNBC. Osim toga, uštedjet ćete novac i učiti pažljivost koja je potreba kada su u pitanju troškovi.

Jutarnje tuširanje - prije nego što sutra ujutro ustanete iz kreveta, učinite ovo: odradite ovu pozu snage, recimo položaj "V za pobjedu" s ispruženim rukama samo dvije minute, jer možete odmah postati snažniji, tvrdi psihologinja s Harvarda Amy Cuddy u svojoj knjizi "Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges". "Neka vam tijelo kaže da ste moćni i da zaslužujete, a vi sami postajete prisutniji, entuzijastičniji i autentični", dodaje za The Healthy.

Popis obveza - prva stavka na vašem popisu trebala bi biti: izbacite taj popis. "Popisi obveza su tamo gdje važne zadaće umiru", rekao je Kevin Kruse, stručnjak za upravljanje vremenom, za Daily Mail. Zbog toga što samo 40 posto onoga što je na popisu odradimo. Problem je što zadaci nemaju prioritet, a pokušaj da ih sve odradite vodi do tjeskobe. Umjesto toga odvojite dnevno 15 do 30 minuta kako biste se koncentrirali na najvažnije zadatke.

Pranje kose svaki dan - vaša kosa je sasvim u redu, pa ju ostavite na miru dan ili dva. Ako kosu perete svaki dan uništavate prirodna ulja. Osim toga frizura je mnogo bolja dan nakon pranja kose.