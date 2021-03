5 rizičnih aktivnosti tijekom pandemije

Pandemija ne popušta, pa nije loše ponoviti što bi trebalo raditi... a što ne, jer je rizik možda ipak previše velik.

Aktivnosti na otvorenom predstavljaju manji rizik, osobito kad se osobe pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

No, neke druge aktivnosti mogu biti rizičnije. Evo o kojim aktivnostima je riječ.

Odlazak u teretanu - srednji rizik

Koliko je odlazak u teretanu rizičan ovisi i o tome koliko je ljudi istovremeno unutra. Uz to, CDC savjetuje da bi još uvijek trebali izbjegavati grupne treninge s obzirom na to da se tada okuplja veći broj ljudi.

Ako želite ići u teretanu, poželjno je da idete u vrijeme kada je manja gužva i trebali biste nositi masku ako vježbate u blizini drugih ljudi. Također, opremu koje ste koristili tijekom vježbanja trebali biste očistiti i obrisati dezinfekcijskim maramica kako bi se smanjio rizik od zaraze.

Odlazak u trgovinu - srednji ili nizak rizik

Koliko je odlazak u trgovinu rizičan ovisi o okruženju i o tome koliko je ljudi istovremeno u trgovini. Sigurnija opcija je da idete u trgovine koje imaju limitiran broj kupaca koji istovremeno mogu biti u trgovini. Također, poželjno je da u trgovinu idete u vrijeme manje gužve, primjerice utorkom oko 19 sati, a ne subotom oko 10 sati. Osim toga, nosite masku i održavajte fizičku distancu.Putovanje avionom - visok rizik

Na aerodromu se osobe prvenstveno fokusiraju na svoje putovanje, pa lako može popustiti oprez kada je u pitanju nošenje maske, održavanje distance i pranje ruku. Osim toga, na aerodromu i tijekom putovanja srećete s ljudima iz cijelog svijeta, a neki od njih možda dolaze iz rizičnih država.

Kada uđete u avion, gotovo je nemoguće održavati fizičku distancu od dva metra. Uz to, zrak ne može cirkulirati, što predstavlja dodatni rizik od zaraze. Centar za kontrolu bolesti (CDC) navodi da filtri koje aviokompanije koriste mogu pomoći, ali zbog nemogućnosti da se održava distanca, putovanje avionom se smatra rizičnom aktivnošću.

Ako morate putovati avionom, nosite masku cijelo vrijeme i pokušajte rezervirati let koji nije krcat. Uz to, kada uđete u avion, obrišite sjedalo i stvari koje ćete dodirivati dezinfekcijskim maramicama. Nakon korištenja wc-a, dobro operite ruke i koristite dezinfekcijske maramice.

Odlazak u frizerski salon - visok rizik

Dok ste kod frizera, najmanje 15 minuta ste u bliskom kontaktu s nepoznatom osobom. Nošenje maske u toj situaciji može pomoći, ali neće vas u potpunosti zaštititi. Rizik od zaraze je manji ako se salon dobro prozračuje, pa je poželjno da se prozori drže otvorenima ako je to moguće. Osim toga, ako dolazite na šišanje koje frizer može obaviti brzo, to također smanjuje rizik od zaraze. No, ako će frizer na vašoj frizuri raditi dulje vrijeme, rizik se povećava.

Duženje u zatvorenom prostoru - visok ili srednji rizik

Okupljanje većeg broja ljudi u zatvorenom prostoru može biti prilično rizično. Međutim, ako se okupljate s malim brojem bliskih prijatelja koji ne odlaze u gužve, a pri tome nosite maske i održavate distancu, rizik je manji.

Ipak, CDC savjetuje da se ograniče druženja u zatvorenim prostorijama koliko god je to moguće jer takvo okruženje predstavlja veći rizik od zaraze.

Treba napomenuti da su aktivnosti na otvorenom uvijek manje rizične pa su tako druženja s prijateljima vani, odlazak u park ili ručak na otvorenom srednjerizične ili niskorizične aktivnosti, piše Cnet. No, bez obzira na manji rizik, i dalje se trebate pridržavati propisanih epidemioloških mjera.