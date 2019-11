5 razloga zašto patite za bivšim

Prekidi bilo koje vrste mogu biti teški i bolni. U idealnom slučaju, okrenuti novi list i izliječiti se od emocionalnih rana koje dolaze iz romantične veze dobro i zdravo za svaku osobu.

Međutim, u stvarnosti je takav proces prava agonija koja može potrajati mjesecima ili čak godinama. Stručnjaci su za Mbgrelationships objasnili zašto neki ljudi dugo ostanu zarobljeni u takvim iskustvima.

Fokus na dobra sjećanja - "Iako to znači prisjećati se, to je zapravo ponovno oživljavanje i ponovno doživljavanje pozitivnih aspekata, zadovoljstva zbog prošlih događaja ili osoba", kaže Patrick Wanis, stručnjak za ponašanje i autor knjige "Get Over Ex Now!". Wanis dalje objašnjava da se isti fenomen događa i kod ovisnosti i direktno je povezan s centrom za užitak i nagrade.

Izgubili ste identitet u vezi - prema dr. Zarrabi, ako ste izgubili identitet dok ste bili u vezi, može biti posebno teško nastaviti dalje jer možda više ne znate tko ste bez svog bivšeg partnera. Usredotočenost na vraćanje sebe tijekom procesa tugovanja i izgradnje novog, snažnog sustava podrške koji nije ovisan o romantičnom partneru mogao bi vam pomoći da uspješno prođete kroz negativne emocije.

Pokrenuli ste stare traume - terapeutkinja Emmy Crouter napominje da je nečija osobna povijest glavni dio procesa raspada. "Ako ste u djetinjstvu bili napušteni, zlostavljani ili ako ste osjećali da ste pogrešno shvaćeni, osobito od roditelja ili skrbnika, prekid veze može ponovno pokrenuti traumu jer se radi o najvažnijim vezama", kaže Crouter za Mbg. U ovom slučaju, Crouter predlaže terapiju kao učinkovit način da se istraže nečiji obrasci povezanosti s važnim osobama.

Previše cijenite bivšeg - prema Cherlyn Chong, trenerici za transformacije koja je specijalizirana za prekide, ako mislite da je vaš bivši najbolje što ste mogli pronaći onda vaše stanje svijesti ne može rasti. "To znači da vam ljubavni odns znači puno više nego bilo što drugo", kaže Chong. Ovakvo razmišljanje znači da "ako veza ne uspije, to je zato što niste bili dovoljno dobri, a samim time, niste ni dovoljno dobri za druge odnose". Realnost je takva da postoji mnogo ljudi na svijetu koji mogu biti kompatibilni i ništa vas ne sprječava da tražite ljubav, osim vašeg stava.

Vjerujete da trebate patiti - "Patnja vam je zapravo toliko poznata da biste čak mogli postati i ovisni o njoj, na isti način na koji čovjek postane ovisan o cigaretama", kaže Chong za Mbg. A ponekad je patnja možda jedino što preostaje od veze i bojite se da ako to pustite, nećete imati ništa od ljubavnog odnosa.