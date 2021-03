5 pogrešaka u kuhanju

Svi misle da znaju kuhati... pa čak i oni kojima je vrhunac gastronomije par jaja na oko ili hrenovke (jer ih sjajno kuhaju). Naravno, to nije tako, pa nije loše malo bolje naučiti kako se to radi.

Zato smo pobrojali neke od najčešćih grešaka tijekom kuhanja, a uz ove savjete ih možete izbjeći i biti još bolji kuhar.

Ne čitate recept do kraja - mnogi kuhari vole ići korak po korak pa na početku pripreme jela ne pročitaju recept do kraja. No, tako možete slučajno previdjeti neke važne informacije. Dakle, prije nego što počnete kuhati, najprije pročitajte recept do kraja. Tako ćete imati sve potrebne informacije: koje namirnice trebate, što vam je potrebno za pripremu i koliko se što kuha.

Nepravilno kuhate povrće - različito vrste povrća treba i kuhati na različite načine. Primjerice, ako kukuruz ubacite u hladnu vodu i ostavite ga da se kuha, osušit će se ili će biti gnjecav. Kukuruz i ostalo povrće koje raste iznad zemlje treba kuhati u vrućoj vodi. S druge strane, krumpir i ostalo povrće koje sadrži škrob treba ubaciti u hladnu vodu da bi se bolje skuhalo, piše Eat this.

Odmrzavanje hrane u mikrovalnoj pećnici - ne preporučuje se odmrzavati hranu u mikrovalnoj pećnici, a osobito ne meso. Naime, ako meso odmrzavate na ovaj način, izvana će biti djelomično kuhano, a iznutra će biti smrznuto. Kada budete pripremali jelo, to će biti već drugi put da kuhate jedan te isti komad mesa zbog čega će ono biti suho i žilavo. Preporuka je da hranu odmrzavate u posudi. No, ako ste u žurbi i želite meso odmrznuti u mikrovalnoj pećnici, meso bi trebalo biti u posudi koja je sigurna za pećnicu. Uz to, pažljivo pratite upute za odmrzavanje.

Prečesto miješate hranu tijekom kuhanja - naravno da je tijekom kuhanja jelo potrebno promiješati, ali ako to često raditi, hrana neće poprimiti onu lijepu zlatno-smeđu boju. Ako se hrana lijepo za tavu, to znači da još uvijek nije trenutak za miješanjem i prevrtanjem. Pričekajte još nekoliko minuta, a onda promiješajte hranu.

Stavljate previše začina - kada želite začiniti hranu, prisjetite se jednog pravila: hranu uvijek možete naknadno začiniti, ali začine ne možete izbaciti iz jela jednom kada ih dodate. Da biste izbjegli ovaj problem začine dodajite malo po malo i kušajte hranu nakon svakog dodavanja. Tako ćete moći procijeniti je li jelo dovoljno začinjeno ili trebate dodati još nešto.

Eto, ako promjenite samo ove stvari, vaša će hrana biti puno ukusnija i bolja... pa se potrudite!