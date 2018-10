5 loših navika koje ubijaju veze

Loše navike ne moraju biti samo one najočitije, tipa ispuštanja vjetrova i podrigivanja, grickanja noktiju ili kopanja nosa... ima tu i "normalnijih stvari" koje nas mogu dovesti do ruba živaca, pogotovo ako to radi netko blizak.

Stoga, evo kratke liste iritantnih navika koje su uvijek pri vrhu istraživanja:

Iritantan smijeh - jest da je ovo subjektivan pojam, no najčešće se opisuje ovim riječima: previsok, 'zločest', grohot, roktanje, skvičanje...

Ispravljanje - u redu je da vas netko ispravlja kada ste u krivu, ali na dnevnoj bazi, za svaku stvar - postaje iritantno.

Mljackanje - jedna od nairitantnijih navika uz glasno žvakanje, a cijeli je niz istraživanja potvrdio da ste izuzetno inteligentni ako vam to smeta, ma kako sumanuto to zvučalo.

Mobitel - priznajte sami sebi: koliko vas živcira kada netko na kavi, dok mu vi nešto govorite gleda u mobitel i pravi se da vas sluša? Ako ništa drugo, to nije pristojno..

Neurednost - iako se neurednije osobe smatraju inteligentnijima, ali i neorganiziranijima, loša je navika ostavljati smeće iza sebe. Nije teško baciti nešto u kantu za smeće, imati urednu sobu, spremiti krevet ujutro, složiti stvari u ormar...

Iako je teško shvatiti zašto biste bili s osobom koja ima neke od ovih loših navika, to je samo dokaz da je ljubav ponekad stvarno slijepa...