5. KUF se zatvara u Dugavama

U svom rujanskom putovanju Zagrebom, KUF je oduševio publiku Borovja, Ravnica i Remize, kazališnim i cirkuskim predstavama, radionicama, izložbom, glazbenim programom.

Pretvorio je šetnice, parkove i boćališta u pozornice. Okupio staro i mlado. Izazvao salve smijeha, ponovne susrete susjeda, začudnost i ljepotu.

U zadnjem vikendu čeka nas 5 sjajnih predstava.

Neozbiljnih i ozbiljnih, vatrenih, klaunskih, akrobatskih, manipulirajućih, satatičnih i hodajućih tehnika.

U Dugavama - na samom zatvaranju festivala, gostuju i dvije vrhunske grupe iz Francuske i Španjolske, a vi ih imate priliku pogledati- ispod vašeg balkona!

Stoga, ne dajte da vas čudna prognoza omete i skoknite za vikend do Dugava ili ako ste već tamo - spustite se do Školskog parka!

PROGRAM

DUGAVE, Školski park

23.09. SUBOTA

18:00 ZORAN VUKIĆ/ KLAUN LUDEK: Klaun Ludek i Šašavo Šalabajzanje

Izvodi: Zoran Vukić

Klaun Ludek u susretu sa slučajnim koferom.., ulični klaunski šou s uključenim žonglerskim etidama.

19:30 LOOP CIRKUS: Fayarrgh!

Izvode: Diana Fureš i Aleksandar Đikić

Dopustite da vas ukradu dvoje pirata, te da sa njima proživite gusarsku avanturu prepunu vatrenih spletkarija. Potraga za zlatom uvijek je bila glavna zadaća nestašnih pomoraca, a ovom dvojcu vatra uvelike osvjetljava mapu po kojoj dolaze do blaga. Ili ipak ne..

24.09. NEDJELJA

17:00 KFS PROPUH: Oprostite, gdje je izlaz? (hr)

Izvode: SARA Blažić, BARABARA Crnčan, ESTER Davies, MARIJANA Mijatović, ANA Milić Štrkalj, MAJA Pranić, SARA Špehar

Ulični performans u izvedbi svježe klaunsko-filozofske sekcije Triko Cirkus Teatra ( KFS PROPUH) u kojem se propituju razlozi, mogućnosti, pravci i krivulje, dobrobiti i mane, ontologija i eshatologija IZLAZA kao takvog. Ovaj ulična začudnost je site- specific, može biti i walking act, ali i situirana na mjestu, vrlo je spontana i prilagodljiva. Svrha postojanja joj je uveseliti prisutne tako da ih uvuče u svoje luckasto, oslobođeno postojanje.

17:30 CIE IÉTO: Pour Hêtre prev. Za Bukvu ( Francuska)

Izvode: Fnico Feldmann, Itamar Glucksmann

Režija: Benjamin De Mattéis

Disciplina: akrobatika, partnerska akrobatika, balansiranje

Trajanje: 30'

Uzrast: svi uzrasti

Iako je na sceni dvoje akrobata, ova kreacija zamišljena je kao kvartet. Oni svoje osluškivanje dijele s drvetom bukve - saučesnikom i još jednim predstavnikom živih, ali i s publikom koja je pozvana da dodirne, nosi i popne se na ovo osjetljivo drvo. To je priča o odoljevanju kaosu, usponu na visine iznad uporišta na čvrstoj zemlji, o ljudskoj krhkosti u svemiru koji je van našeg poimanja. Tri aktera na sceni prate nas kroz filozofsko sanjarenje o vezi Čovjeka i živog svijeta, kroz metaforu o čovječansvu - tananoj slamčici u bujici elemenata.

baci oko : https://youtu.be/EX3YlRW3r5w

18:00 AMER KABBANI - CIA 104°: Runa (Španjolska)

Autor i izvođač: Amer Kabbani

Disciplina: akrobatika, manipulacija objektima

Trajanje: 50'

Preporučeni uzrast: 12+

Koristeći cirkuske tehnike i metodu autofikcije, Amer Kabbani istražuje kontradikcije europskog stanja blagostanja. Kao Europljanin po rasi, on je dio ovog svijeta, ali kao Sirijac on pripada i onom drugom dijelu svijeta koji je stalno u ratu, čak i kada je to najčešće izazvano i nametnuto izvana. „Runa" nam omogućuje da promislimo o sebi kao ljudskim bićima i tjera nas da započnemo proces osobne i kolektivne rekonstrukcije, koji je apsolutno neophodan za život u svijetu manje okrutnom i nepravednom za sve.

baci oko: https://vimeo.com/731349022

Više informacija i mogućnost promjene programa radi vremenskih prilika pratite na društvenim mrežama festivala:

https://www.facebook.com/events/260581663509699