5 faza svake veze

Svaka veza ima pet faza kroz koje prolazi u različitim vremenskim razmacima, ovisno o partnerima. No, velik broj ih nikada ne dođe do pete, a ključna je treća faza u kojoj najčešće dolazi do prekida.

Stoga, pročitajte o čemu se radi i shvatite najbolji način da dođete do pete:

Nova ljubav - upravo ste upoznali nekog posebnog i u fazi ste kad je sve kao na medenom mjesecu, piše Brightside. Osjećate leptiriće u trbuhu, svaki dodir je poseban, a za svaki poljubac voljeli biste da traje vječno. Svakih nekoliko minuta provjeravate svoj mobitel kako vam ne bi promaknula poruka te osobe. Očito je da ste zaljubljeni. Savjet stručnjaka jest da pamtite kako ste se osjećali u toj fazi jer će vam taj osjećaj trebati kasnije.

Smirenje - spremni ste se obvezati partneru. U ovoj fazi parovi se useljavaju u zajednički dom te shvaćaju da u stvarnom životu veze nisu samo flert i smijeh. Pokušat ćete provoditi što je moguće više vremena zajedno, dijeliti iskustva i osjećaje, no rutina će pomalo zamjenjivati euforiju. Kako ne biste prenaglo izgubili osjećaje iz prve faze, odvojite svakog tjedna nešto vremena koje ćete provesti zajedno.

Rutina - ali i razočaranje... jer i dalje dijelite snažne osjećaje, no nešto je drugačije. Niste više uzbuđeni oko toga što ćete svaku minutu provesti zajedno. Svakodnevne obveze, računi, posao i kućanski poslovi guraju romansu u stranu te se često osjećate kao da ste zapeli u rutini te se pitate jeste li donijeli pravu odluku. Ovo je najopasniji dio veze, a ako je prebrodite, vaša veza ima velike šanse da opstane. Sjetite se da je vaš partner i dalje ista osoba u koju ste se zaljubili.

Stabilnost - u ovoj se fazi vaš partner i vi osjećate vrlo sigurno i vidite se onakvima kakvi jeste. Niste u oblacima kao u prvoj fazi, a prošla je i opasnost treće faze. Znate koliko onom drugom treba prostora, shvaćate da vaš partner ima hobije i navike koje vama ne možda odgovaraju, ali nemate ništa protiv njih.

Posvećenost - do ove faze dolaze samo pravi parovi. Više vam ne nedostaje prva faza i ne biste mijenjali fazu u kojoj jeste za nju. Prihvatili ste sve nesavršenosti svojeg partnera i ne možete zamisliti da je vaša veza imalo drugačija od onog kakva jest