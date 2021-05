5 čajeva koji skidaju kile

Kava ili čaj? U našim krajevima kava je sigurno na prvom mjestu, no trebalo bi ponekad popiti i čaj jer može - skinuti višak kilograma.

Određene vrste čajeva mogu usporiti metabolizam, utažiti glad i smanjiti masne stanice. Jedno istraživanje obuhvatilo je više od 1.100 osoba u razdoblju od deset godina, a rezultati studije pokazali su da su osobe koje su redovito pile čaj imale 19,6 posto manje masnoća nego osobe koje nisu pile čaj.

Evo koji čajevi vam mogu pomoći u mršavljenju.

Bijeli čaj - bijeli čaj sprječava formiranje masnih stanica, a također poboljšava tjelesnu sposobnost razgradnje i iskorištavanja postojećih masnoća za energiju, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Nutrition and Metabolism. Uz to, bijeli čaj je dobar i za kožu. Naime, kemikalije u čaju štite vašu kožu od stresa izazvanog suncem, što može dovesti do preranog starenja.

Crni čaj - talijanski istraživači otkrili su da ispijanje šalice crnog čaja dnevno poboljšava kardiovaskularnu funkciju. Druga studija pokazala je da svakodnevno ispijanje crnog čaja uzrokuje da tijelo luči pet puta više interferona, što je ključni element u borbi protiv infekcija. Studija objavljena u časopisu European Heart Journal pokazala je da iako crni čaj može poboljšati protok krvi i širenje krvnih žila, dodavanje mlijeka u čaj suzbija te učinke.

Čaj od limuna - čaj od limuna ima niz blagodati, a između ostalog može ublažiti nadutost. Nedavna studija na životinjama pokazala je da komponenta u čaju od limuna može imati terapeutski učinak na metaboličke poremećaje kod miševa s pretilošću koja je izazvana prehranom s visokim udjelom masti.

Čaj od mente - čaj od mente uvelike može pomoći u mršavljenju. Naime, određeni mirisi mogu potaknuti glad, ali neki drugi mirisi mogu suzbiti apetit, piše Eat this. Studija objavljena u časopisu Journal of Neurological and Orthopedic Medicine pokazala je da su osobe koje su njuškale mentu svakih dva sata izgubile oko 2,2, kilograma na mjesečnoj bazi.

Zeleni čaj - znanstvenici navode da ovaj čaj može pomoći u mršavljenju zahvaljujući katehinima, odnosno skupini antioksidansa koji djeluju na metabolizam povećavajući oslobađanje masti iz masnih stanica, posebno u trbuhu, a zatim ubrzavajući sposobnost jetre da sagorijeva masti. Istraživanja također sugeriraju da redovito ispijanje zelenog čaja uz redovito vježbanje može uvelike pomoći u gubitku kilograma. Jedna studija pokazala je da ispitanici koji dnevno popiju četiri do pet šalica zelenog čaja i redovito vježbaju oko 25 minuta gube gotovo jedan kilogram više nego osobe koje vježbaju, a ne piju zeleni čaj.