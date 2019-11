5 aktivnosti koje produžavaju život

Vježbanje je osnova zdravog života, pa vam donosimo 5 vrsta vježbanja koje, znanstveno dokazano, produžuju život.

Brzo hodanje - danas znamo da je sjedenje jednako štetno kao i pušenje te povećava rizik od preuranjene smrti. Čak i treninzi laganog intenziteta poput brzog hodanja čine razliku po pitanju kvalitete života i zdravlja. U usporedbi s neaktivnim ljudima, oni koji su tijekom studije brzo hodali 10 do 59 minuta, imali su 18 posto niži rizik od smrti bilo kojeg uzroka tijekom razdoblja ispitivanja. Zdravstvene beneficije nastavile su rasti kako su razine aktivnosti porasle.

Joga - jača muskulaturu, fleksibilnost i čuva psihičko zdravlje. U istraživanju objavljenom u Journal of The American College of Cardiology stoji da kombinacija joge i aerobne aktivnosti poput trčanja i plivanja dvostruko brže snižava visoki indeks tjelesne mase, razinu lošeg kolesterola i visok krvni tlak, nego kod ljudi koji se bave samo jednom ili drugom vrstom tjelovježbe, odnosno samo jogom ili samo trčanjem.

Plivanje - prema studiji koju je naručio Britanski plivački savez, a u kojoj je sudjelovalo preko 80.000 ljudi, plivanje smanjuje rizik od prerane smrti za 28 posto, a za 41 posto snižava rizik od smrti izazvane srčanim ili moždanim udarom. Plivanje je prikladno za sve uzraste, starijim osobama pomaže održati mentalnu i tjelesnu snagu, a djeci razviti tjelesne, psihičke i socijalne vještine.

Tenis - u British Journal of Sports Medicine objavljena je i studija koja pokazuje da tenis dobro djeluje na dugovječnost, odnosno da za 47 posto smanjuje rizik od preuranjene smrti. Istraživanje je provedeno na više od 80.000 odraslih u dobi iznad 30 godina.

Trčanje - istraživanje objavljeno u časopisu British Journal of Sports Medicine otkrilo je da trčanje snižava rizik od prerane smrti. Smrtnost od kardiovaskularnih bolesti i raka smanjena je kod trkača za 30 posto. Dobrobiti trčanja pokazuju se već i kod onih koji trče samo jednom tjedno. Znanstvenici su zaključak donijeli na temelju 14 studija u kojima je sudjelovalo više od 230.000 ljudi.