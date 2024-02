4 vrste hrane koje ne bi trebali jesti

Prerađena hrana praktična je i često vrlo ukusna. Međutim, redovita konzumacija prerađene hrane može imati negativan utjecaj na cjelokupno zdravlje. Budući da joj nedostaju bitni hranjivi sastojci, često sadrži štetne sastojke i obiluje kalorijama, što pridonosi debljanju, pa čak i nizu bolesti tijekom vremena.

"Visoki unos šećera povezan je s povećanjem visceralne masnoće, što je povezano s metaboličkim poremećajima", istaknula je dijetetičarka dr. Mrinal Pandit za SheFinds.

Visceralna mast okružuje želudac, jetru i crijeva te proizvodi otrovne tvari koje povisuju krvni tlak i uzrokuju upalu. Stručnjaci kažu da sudjelovanje u najmanje 30 minuta umjerene tjelovježbe većinu dana, spavanje između pet i osam sati noću, nepušenje i uravnotežena prehrana mogu pomoći u uklanjanju sala s trbuha zauvijek.

Osim toga, Pandit je istaknula četiri vrste hrane koje trebamo izbjegavati ako želimo skinuti salo s trbuha.

Pekarski proizvodi i peciva - dijetetičarka navodi da peciva i kolači sadrže nezdrave sastojke koji dovode do brzih skokova šećera u krvi i inzulina te pridonose povećanom nakupljanju masnoće, osobito oko središnjeg dijela tijela. "Visoki sadržaj šećera i trans-masti u pekarskim proizvodima povećava rizik od dijabetesa tipa 2 i bolesti srca", zaključila je dijetetičarka.

Prerađeno meso - prerađeno meso povezuje se s mnogim zdravstvenim problemima, uključujući debljanje i niz bolesti. Meso poput kobasica, slanine i šunke doprinosi salu na trbuhu zbog visokog sadržaja masti i natrija. "Nitriti i nitrati, korišteni u preradi, uzrokuju upalu i ključni su pokretač skladištenja masti i kroničnih bolesti", naglašava dijetetičarka. To uključuje kolorektalni rak, bolesti srca i dijabetes tipa 2.

Pržena hrana - dijetetičarka napominje da hrana pržena u dubokom ulju stvara nezdrave transmasnoće i povećava gustoću kalorija što dovodi do nakupljanja masnoće, osobito oko trbuha. Ona također ističe povezanost između trans masti i bolesti srca: "Trans masti podižu loš kolesterol, dok snižavaju dobar kolesterol, što dovodi do bolesti srca i moždanog udara." Osim toga, visok sadržaj natrija u prženoj hrani može dovesti do niza zdravstvenih problema, uključujući mnoge bolesti povezane s procesom starenja. "Pržena hrana, bogata natrijem, može povećati krvni tlak te pridonijeti upalama i ubrzanom starenju", upozorava dr. Pandit.

Slatki napici - iako su ukusni, redovita konzumacija slatkih napitaka jedan je od načina na koje se prekomjerna količina šećera može ušuljati u našu prehranu. To se odnosi na konzumaciju gaziranih pića, sportskih pića i voćnih sokova. "Slatka pića potiču skladištenje masnoće oko trbuha. Visoki unos šećera povezan je s povećanjem visceralne masnoće, što je povezano s metaboličkim poremećajima", upozorava dijetetičarka. Također ističe prisutnost fruktoze u tim pićima, što može dovesti do bezalkoholne masne bolesti jetre i povećati rizik od dijabetesa tipa 2 te bolesti srca.