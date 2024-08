3 vježbe kad dođete u 60+

Održavanje fizičke aktivnosti ključno je za cjelokupno zdravlje, pogotovo kako starimo. Osobni trener Tyler Read je za Eat This, Not That podijelio nekoliko najboljih vježbi za osobe starije od 60 godina koje žele ostati fizički aktivne ili skinuti višak kilograma.

Uključivanje određenih vježbi u rutinu može pomoći da ostanete aktivni, sagorite kalorije i poboljšate svoje cjelokupno zdravlje. Read ističe da uključivanje pravih vježbi može pomoći da postignete neke osobne tjelesne ciljeve, poboljšate snagu, ravnotežu i fleksibilnost. Evo koje vrste vježbi, odnosno fizičkih aktivnosti, je izdvojio.

Hodanje

Read ističe da je hodanje "jedan od najjednostavnijih i najučinkovitijih načina da ostanete aktivni i smršavite. Nisko je opterećenje za zglobove, lako je za izvođenje i može se raditi gotovo bilo gdje." Osim na fizičko, hodanje ima dobrobiti i za mentalno zdravlje. Omogućuje da izađete na svjež zrak i nakratko promijenite okolinu, što može poboljšati raspoloženje i motivaciju.

Za one koji žele raditi određene vrste hodanja, trener preporučuje da isprobaju brzo hodanje, hodanje uzbrdo ili intervalno hodanje. Intervalno hodanje podrazumijeva vrstu šetnje u kojoj kombinirate brz i normalan tempo hodanja kako bi se povećali otkucaji srca i utjecalo na bolji rad organizma, prenosi Eat This, Not That.

Cilj je u danu šetati najmanje 20 ili 30 minuta. Važno je da pratite kako tijelo reagira na fizički napor i pokušate ne prijeći previše preko vlastitih granica kako biste izbjegli neželjene ozljede.

Trening snage

Za one koji su ili žele biti više fizički aktivni, Read preporučuje da rade određene vježbe koje ulaze u trening snage. Ova vrsta treninga ključna je za "održavanje mišićne mase, koja s godinama opada. Pomaže ubrzati metabolizam, podržava zdravlje kostiju i poboljšava ukupnu funkcionalnu snagu", tvrdi trener.

Kao neke od vježbi koje možete probati, trener je izdvojio čučnjeve, sklekove na zidu i podizanje nogu u sjedećem položaju. Ako odaberete raditi ove vježbe, svaku ponovite 10 do 15 puta, pazeći da se ne ozlijedite.

Vodeni aerobik

"Vodeni aerobik je fantastična vježba s niskim opterećenjem, koja je blaga za zglobove, a pruža otpor za izgradnju snage i sagorijevanje kalorija. Također je osvježavajuća i može biti zabavna društvena aktivnost", objašnjava Read za Eat This, Not That.

Od vježbi koje možete raditi u vodi, kao najbolje opcije izdvojio je hodanje u vodi, krugove rukama i "udaranje" nogama unatrag. Posljednju vježbu potrebno je izvesti tako da stanete okrenuti prema zidu bazena i držite se uz rub radi potpore. Potom unatrag podižite jednu po jednu nogu kao da plivate, a vježbu ponovite 10 do 15 puta.

Ako odaberete hodanje u vodi, Read preporučuje da vježbu radite 20 do 30 minuta uz povremeno jačanje brzine hoda za podizanje intenziteta. Krugove rukama izvodite jednu do dvije minute, a nakon svakih 30 sekundi promijenite smjer okretanja.

Prije nego se odlučite na neku od ovih fizičkih aktivnosti, trener savjetuje da se savjetujete sa zdravstvenim stručnjakom kako biste bili sigurni da su ove vježbe sigurne za vas.