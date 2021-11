3. UPSET ART festival umjetnosti i inkluzije osoba s invaliditetom

Treće izdanje UPSET ART festivala umjetnosti i inkluzije osoba s invaliditetom održat će se 26. i 27. studenog 2021. u Centru za kulturu Trešnjevka.

Ovogodišnji program će se sastojati od javnih nastupa, edukativnih radionica, prezentacija i izložba te stručnog okruglog stola. Program i ove godine nastaje u suradnji s udrugama, umjetnicima, te svima drugima zainteresiranima za prijavu, što je u skladu s temeljnim motom svih manifestacija koje se bave sa ili koje su pokrenule marginalizirane skupine (pa i osobe s invaliditetom) - koje glasi - Ništa o nama bez nas.

Više o UPSET ART festivalu:

UPSET ART festival prezentira umjetnost, sposobnosti i vještine osoba s invaliditetom (izvedbene, likovne, primijenjene i druge umjetnosti), motivira pojedince s invaliditetom, kao i organizacije koje rade za osobe s invaliditetom da osmisle i uvježbavaju programe kulturnog i/ili umjetničkog, kreativnog sadržaja, potiče mješovite umjetničke projekte koji će uključivati (ili brisati razlike između) umjetnika "s invaliditetom" i umjetnika "bez" invaliditeta (npr. bilingvalni teatar za gluhe i čujuće), omogućava lokalne i međunarodne edukacije (radionice i prezentacije) osoblju koje rade s osobama s invaliditetom, povezuje lokalne s međunarodnim organizacijama i umjetnicima.



3. UPSET ART festival se održava uz podršku Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH. Pokrovitelj festivala je Hrvatsko društvo skladatelja, Služba za zaštitu autorskih muzičkih prava HDS ZAMP.

Program 3. UPSET ART festivala:



26.11.2021. PETAK //Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1 // Zatvoreno za publiku

13h - 14h Okrugli stol "Razvoj publike za umjetnost osoba s invaliditetom"

Učionica 1 ili Online // Zatvoreno za publiku

17.12.2021. u 12h objava publikacije "Razvoj publike za umjetnost osoba s invaliditetom" (zaključci stručnog okruglog stola)

27.11.2021. SUBOTA // Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1 // Ulaz je besplatan! (*uz COVID potvrde)

13-16h edukativne radionice, prezentacije, izložbe, ispred Centra ili u predvorju (ovisno od vremenskih i COVID-19 prilika)



RADIONICE

Trobroj vještina: nauči izraditi prirodnu pastu za zube, piling za lice i tijelo, te dezificijens (Svjetlana Bobinac)

Anđeli za relaksaciju duše: predbožićna radionica izrada ukrasa (Biserka Kopčok)

Star festival: Festival želja - Tisuću želja za bolje sutra (Ivana Gucek)

Od oblice do kuglice (Zeleni klik!)

Zelena optika - Originalni hrvatski projekt ponovne upotrebe plastike uz letak projekta (izv. prof. dr. sc. Sanja Kalambura i Elina Petričec, mag. paed.soc.; Veleučilište Velika Gorica i Udruga za promicanje inkluzije)

IZLOŽBE

Izložba umjetničkih radova (Anja Pšag)

Virtualna izložba fotografija naše foto sekcije (Udruga invalida rada Zagreba)



PREZENTACIJE PROJEKATA

Prezentacija: projekt "Beyond Signs" (Renato Vrbos-Rašeta, udruga DLAN)

više o projektu: https://beyondsigns.eu/

Prezentacija uz projekcije: Inkluzivni Erasmus+ programi Centra za kulturu Trešnjevka (dr.sc. Ivan Hromatko)

više o projektima:

Guide Us Into Arts 2

Yes We Are In!

Theatre Pitching For Employment

Educational Theatre+ Expander



17-21h Nastupi na Velikoj sceni Centra za kulturu Trešnjevka ***