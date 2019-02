3 savjeta za skidanje sala s trbuha

Salo na trbuhu najviše nas muči - brzo se lijepi, teško se skida, a uz sve to izuzetno je opasno za zdravlje.

Stoga, evo tri savjeta nutricionista kako ga se riješiti zauvijek:

Čitajte deklaracije - kada kupujete namirnice, obratite pozornost na deklaraciju i izbjegavajte sve one koje sadrže trans-masti. Ima ih u margarinu, pekarskim proizvodima, slatkišima, keksima, ekstraprocesuirana hrana. Izbjegavajte namirnice koje sadrže hidrogenizirana ulja.

Izbjegavajte šećer - istraživanja pokazuju da konzumiranje šećera dovodi do povećanog skladištenja masti u području trbuha. Dolazi do otpornosti na inzulin, a on blokira leptin - hormon koji nam signalizira kada smo siti. Zbog toga ćemo imati veću potrebu za hranom.

Pazite što pijete - iz prehrane treba izbaciti gazirana pića, kupovne ledene čajeve i "voćne" sokove jer su prepuni šećera i konzervansa. To je najjednostavniji način da se riješite kalorija. Pijte vodu i svježe cijeđene sokove.