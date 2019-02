Zašto žene češće napadaju migrene

Migrena je užasna, to će vam reći svi koje često napada (barem deset puta mjesečno), a takvo je stanje puno češće kod žena u razdoblju perimenopauze tijekom kojega žensko tijelo obavlja prirodnu tranziciju prema trajnoj neplodnosti ili menopauzi, pokazali su rezultati nove studije koju su proveli američki znanstvenici.

- Već godinama mi se žene žale da su im glavobolje češće i jače u razdoblju perimenopauze - no nismo nikada proveli izravnu studiju o tome, rekao je dr. Vincent T. Martin s Medicinskog sveučilišta Cincinnati i jedan od suvoditelja Programa za glavobolje i facijalnu bol na Institutu za neuroznanost kalifornijskog sveučilišta.

U razdoblju hormonalnih promjena i hormonskog starenja u perimenopauzi, kada menstrualni ciklus postaje neredovit, kod žena se javljaju simptomi poput valova vrućine, naglih promjena raspoloženja, razdražljivosti, nesanice, depresije, apatije, potištenosti, pada energije i snage, lakšeg i češćeg umaranja, zaboravljivosti, gubitka interesa, debljanja i brojni drugi.

- Računa se da menopauza u prosjeku kod većine žena počinje između 51. i 52. godine života, a prosječno prijelazno razdoblje traje između pet i deset godina. Moje pacijentice su mi se žalile da su im se migrene pogoršale već u dobi između 42. i 47. godina - kazala je izvršna direktorica Američke udruge za probleme žena u menopauzi, dr. JoAnn Pinkerton.

Poremećaj kemijskih spojeva u mozgu može rezultirati zadebljanjem krvnih žila ili njihovim proširenjem, zbog čega dolazi do pritiska na živce, što potiče nastanak migrene, rekla je Pinkerton za Reuters, dodavši kako su okidač za migrene u ovom slučaju hormonalne promjene, iako mehanizam za to još nije poznat.

Martin i suautori studije istraživanje su proveli na podacima iz 2006. prikupljenima na više od 3000 ispitanica u dobi između 35 i 65 godina koje su se prije i za vrijeme menopauze žalile na napade migrene. Oko osam posto žena koje su još imale redovit ciklus izvijestilo je o čestim migrenama, a to znači da su se javljale više od deset puta mjesečno. Brojka se povećala na više od 12 posto kod ispitanica u perimenopauzi, a kod onih u postmenopauzi, kojima je ciklus prestao, snažne migrenske napade prijavilo ih je 12 posto, objavljeno je u časopisu Headache: The Journal of Head and Face Pain.

Rizik od snažne migrene bio je veći u kasnijoj perimenopauzi, prije potpunog izostanka ciklusa, kada su razine estrogena u organizmu bile vrlo niske.

Dr. Martin kazao je i da je veća vjerojatnost da se kod žena koje su tijekom reproduktivnog razdoblja imale jače predmenstrualne simptome, javi snažnija migrena. Žene koje su za vrijeme menopauze patile od simptoma depresije imale su snažnije migrenske napade, pokazalo je njihovo istraživanje.

U slučaju vrlo snažnih migrena tijekom opisanog razdoblja, liječnici su preporučili uzimanje nadomjesne hormonske terapije ili estrogenskih flastera. Dr. Pinkerton je kazala da u postmenopauzi, kada hormonska neravnoteža prestane, a razina hormona postane niska i stabilna, najčešće prestaju i migrenski napadaji.