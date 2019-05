3 savjeta za planiranje seksa

Planiranje seksa nekima se čini kao robotizacija odnosa, no razmislite o ovome - sigurno vam je poznata situacija kada vi i vaš partner na kraju dana uskočite u krevet potpuno iscrpljeni, obećavajući sebi, ali i njemu da ćete se sutra posvetiti jedno drugome. Onda se sutra ponovi ista stvar.

E, pa ako vam to ide na živce, evo tri koraka koji će to promijeniti:

Dogovorite vrijeme - sjednite zajedno, otvorite svoje planere i nađete vrijeme koje vam odgovara, poručuju terapeuti. "Moj partner preferira kasnonoćni seks, a ja sam ranoranioc. Počeli smo planirati seks kasno popodne i rano navečer kada smo oboje raspoloženi za njega. Hoću reći, planiranjem smo pronašli vrijeme za seks kojenam oboma odgovara", kaže August M. (40) koji je četverogodišnjoj vezi.

Zapišite! - oba partnera trebala bi u svojim planerima zabilježiti vrijeme za seks. Pritom bi bilo dobro da koristite posebnu boju za to - crvenu ili ružičastu, kako biste dodatno "začinili" stvar.

"Primijetili smo da je jedini dan u tjednu kada oboje imamo kada oboje imamo vremena utorak popodne. I on i ja u utorak uzmemo dulju pauzu za ručaka, taman koliko nam treba da dođemo do stana, vodimo ljubav i vratimo se na posao. To vrijeme ne dam nikome osim njemu. Čak i moja tajnica zna da mi u utorak popodne ne smije zakazivati sastanke", kaže Melissa.

Živite po dogovoru - kod zakazivanja seksa najčešće se dogodi da se partneri ne pridržavaju rasporeda. "Pokušali smo planirati jutarnji seks subotom, no to nam je predstavljalo veliki pritisak. Ja sam osjećala jaku želju, a on nije i to me frustriralo.

Na kraju smo dogovorili da se seksamo subotom, bez obzira na vrijeme, odnosno nismo zakazali jutarnji seks, nego seks bilo kada u danu i to funkcionira. Ne osjećamo više pritisak i obavezu, nego uživamo", kaže Birtt K.