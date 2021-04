3 kratka treninga za bolna leđa

Plank je ozbiljan trening koji bi svatko od nas trebao svakodnevno raditi, posebno oni koji rade od kuće - vjerojatno imate problema s kralježnicom od silnog sjedenja.

No, to automatski dolazi i problem - bolna kralježnica sprječava ozbiljno vježbanje, no ako malo napravite drugačiji plank, problema neće biti.

Naime, jedan od najsigurnijih načina vraćanja snage i izgradnje mišića je uvođenje jednostavnih svakodnevnih rutina. "Osamdeset posto ljudi doživjet će bolove u leđima tijekom svog života", kaže Tom Holland, fizijatar.

Holland je za Eat this istaknuo trening koji je super način za brzu izgradnju mišića, ali za ublažavanje boli u leđima.

"Kratki treninzi poput ovog mogu napraviti ogromnu razliku kako u ublažavanju, tako i u sprječavanju bolova u leđima. Ovaj trening pomaže u poboljšanju sportskih performansi i olakšava vam svakodnevne aktivnosti", kaže Holland.

Ako, pak, želite ojačati core, ključna je učestalost vježbanja, a ne nužno i trajanje, tako da ovu rutinu možete odraditi za samo 60 sekundi.

>> Plank - jedna minuta za cijelo tijelo >>

"Ovaj mikro-trening možete raditi dva do tri puta dnevno, nekoliko dana u tjednu kako biste ojačali i oblikovali core", kaže on. Prednost je i što vam ne treba nikakva dodatna oprema već je u pitanju samo izdržaj, odnosno, plank. Holland kaže kako se radi o vježbi puno učinkovitijoj od trbušnjaka jer istovremene jača prednju is stražnju stranu tijela.

Niski plank - držite svoje tijelo savršeno ravno držeći ga na podlakticama i nožnim prstima. Držite 15 sekundi.

Plank na lijevu stranu - ležeći na lijevoj strani s desnom nogom naslonjenom na lijevu i lijevom podlakticom na podu, podignite tijelo od tla u ravnu liniju i držite 15 sekundi. Isto ponovite i na desnoj strani.

>> Plank - početak svakog ozbiljnog treninga >>

Spiderman plank - držeći svoje tijelo savršeno ravno na podlakticama i nožnim prstima, naizmjenično dižite desno koljeno u desni lakat, a zatim lijevo koljeno u lijevi lakat. Držite 15 sekundi, piše Eat this.

Dakle, što se čeka? ;)