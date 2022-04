3. izdanje Drive in kulture

Drive in kultura zauvijek će ostati zapamćena kao inovativno prvo javno događanje nakon pandemijske blokade grada Zagreba 2020. godine, no posebnost ovog festivala, koja mu osigurava dugotrajniji uspjeh, zapravo se krije u savršenom spoju nostalgičnog dijela američke pop kulture - drive in kina iz 1950-ih i užitka gledanja vrhunskih filmskih naslova recentne hrvatske kinematografije. Obogaćen pomno osmišljenim show programom s kabrio-maskotama i zabavnim voditeljima, ovaj festival za posjetitelje i njihove limene ljubimce atraktivan je baš svim generacijama.

Organizatori Drive in kulture, Sabrina Herak Smoković i Marin Leo Janković iz produkcijske kuće SABMARINE ponovo su za program odabrali crème de la crème među domaćim i europskim filmskim naslovima, a poseban doživljaj gledanja filmova pod vedrim nebom u komforu vlastitog automobila ove će godine moći iskusiti svi koji se tijekom svibanjskih vikenda zateknu u Sisku (6. i 7. svibnja), Puli (13. i 14. svibnja), Osijeku (20. i 21. svibnja) ili Zagrebu (27. i 28. svibnja).

Prva postaja - Sisak

Prvo okupljanje filmoljubaca i njihovih limenih ljubimaca zakazano je za petak i subotu 6. i 7. svibnja 2022. u Sisku, na parkiralištu Park&Ride na kojem će program oba dana početi u 21 sat.

Filmski petak rezerviran je za odrasle posjetitelje, a na repertoaru će se naći dva sjajna i odvažna filmska ostvarenja. Program otvara rad jednog od najuspješnijih redatelja mlađe generacije, pripadnika splitskog novog vala Josipa Lukića. Riječ je o kratkometražnom filmu Južno voće, snažnom i hrabrom prikazu ženske seksualnosti i modernog maskuliniteta unutar patrijarhalnog društva, prikazanom kroz maestralna ostvarenja glumačkih zvijezdi Tihane Lazović, Lane Barić i Paška Vukasovića. Južno voće miljenik je filmskih festivala na kojima je osvojio više priznanja i nagrada među kojima je i značajna nagrada Hrvatskog društva kritičara Oktavijan, a sasvim sigurno će oduševiti i sisačku publiku, kojoj će se uživo predstaviti i redatelj Josip Lukić s glumcem Paškom Vukasovićem

Nakon kratkog filma slijedi i dugometražni film večeri, a riječ je o filmu Murina redateljice Antonete Alamat Kusijanović ovjenčan nagradama na poznatim svjetskim festivalima poput Cannesa, CinEasta, Hamptonsa, Les Arcsam kao i Pulskog filmskog festivala. Pored uzbudljive priče u podlozi koje stoji obiteljska psihološka drama, ovaj film snimljen na zapanjujuće lijepim lokacijama Hvara, Koločepa i Kornata zanimljiv je i po tome što je u njemu uz bok glumačkim zvijezdama poput Cliffa Curtisa, Leona Lučeva i Danice Čurčić kao glavna protagonistica stala Gracija Filipović, tada sedamnaestogodišnja djevojka kojoj gluma zapravo i nije profesija, a ostvarila je jednu od dojmljivijih ženskih uloga u hrvatskom filmu. Potencijal ovog filma uočio je i slavni Martin Scorsesse, koji se potpisuje kao jedan od producenata Murine.

Subotnji program u Sisku bit će namijenjen djeci i njihovim obiteljima, a na velikom platnu drive in kina zabavit će ih avanture malenoga Hihića koji pripada stvorenjima zvanima neparožderi, glavnim krivcima za nestajanje čarapa u našim ladicama i ormarima. Priča o Hihićevom odnosu s djedom Lamorom i potrazi za stricem pretočena je u neodoljiv dugometražni animirani film Neparožderi, nastao u češko-slovačko-hrvatskoj koprodukciji u režiji Galine Miklínove, s hrvatskim glumcima Goranom Navojcem, Ronaldom Žlaburom, Žarkom Potočnjakom i Majom Posavec kao naratorima.

Uz filmove kao okosnicu večeri, publiku uobičajeno očekuju i mnoga iznenađenja, a kroz program će ih voditi mladi glumci Tea Harčević, studentica glume iza koje je već jedna velika filmska uloga u filmu Zrinka Ogreste Plavi cvijet i Marko Kasalo koji je široj publici poznat iz domaćih serija poput Blago nama, General ili HBO-ova Uspjeha. U sva četiri grada režiju će potpisati Marina Pejnović koja se vraća Drive in kulturi nakon što ju je prve godine otvorila, a prošle godine preskočila, zbog priprema za Genijalnu prijateljicu u HNK.

Važno je napomenuti da je program Drive in kulture za stanovnike potresom pogođenih područja besplatan, a ulaznice za programe u Sisku mogu se podići online na www.driveinkultura.com. Na stranici festivala mogu se pronaći i svi detalji ovogodišnjih programa po gradovima, kao i osigurati ulaznice koje su krenule u prodaju.

Drive in kultura u Sisku nastala je u organizaciji produkcije SABMARINE u suradnji s Gradskom galerijom Striegl pod pokroviteljstvom Grada Siska