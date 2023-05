21. Queer Zagreb Sezona

Domino uskoro otvara 21. Queer Zagreb Sezonu, središnji queer festival regije koji je ove godine za svoju temu odabrao glazbu. Pripremite se za deset dana glazbeno-scenskog spektakla u queer izdanju s preko 50 umjetnika iz 10 različitih zemalja1

Od 12. do 21. svibnja zagrebačke pozornice donose premijeru plesne predstave Heroes Brune Isakovića i Mije Zalukar, poseban kazališno-glazbeni karaoke spektakl njemačkih umjetnika Queereeoké, vogue ballroom posvećen queer ikonama koje su ovakve zabave utemeljile, predstave, performanse, partyje i radionice te hrvatsku premijeru predstave Turingov stroj redatelja Ivice Buljana koja stiže u ZPC nakon uspješno turneje u New Yorku.

Domino nastavlja i ove godine kroz umjetnost poticati društvene promjene, zagovarati jednakost za sve, a posebno marginalizirane queer osobe kojima su vrata institucija i brojnih inicijativa još i danas redovito zatvorena - ovoga puta u party, šarenom i šljokastom izdanju.

Unatoč kontinuiranim niskim financiranjima kulture i umjetnosti Domino i ove godine dovodi međunarodne umjetnike. Kao zagrijavanje za 21. Queer Zagreb Sezonu stižu gosti iz Hamburga, umjetnički tim Queereeoké karaoke pretvara u umjetnost - mjesto na kojem svaki pojedinac može biti upravo ono što želi (čak i vrhunski pjevač). 12. svibnja na Voćarskoj cesti 71 pripremaju radionicu, a 13. svibnja u Hotpot Baru veliki karoke & dance party.

Sezonu otvara premijera plesne predstave Heroes Brune Isakovića i Mije Zalukar 18.5. u Zagrebačkom plesnom centru. Autori svoju inicijalnu referentnu točku pronalaze u liku, djelu i mitologiji Davida Bowieja te nas vode na putanju propitivanja kakve su to naše revolucije danas i kakve (anti)heroje zapravo zazivaju? Prepoznatljiv stih "we could be heroes, just for one day" ne ostavlja nas samo u domeni lake pop pjesme koja nam ne izlazi iz glave već prerasta u poruku koja nam dolazi iz naše vlastite budućnosti.

U Zagrebački plesni centar 20. svibnja stiže predstava slovenske produkcije Turingov stroj redatelja Ivice Buljana, nastala prema romanu La Machine de Turing - popularnom i po filmu The Imitation Game s Benedictom Cumberbatchom i Keirom Knightley u naslovnim ulogama. Iza predstave je uspješna turneja u New Yorku, a redatelj Buljan u njoj istražuje predivan matematički um Alana Turinga zaslužnog za rješavanje Enigme tijekom Drugog svjetskog rata, i njegom više nego dobrom i prerano preminulom prijatelju Christopheru Morcomu.

U srcu Queer Zagreba ove je godine party koji je uzburkao zagrebačku klupsku scenu, popeo gledatelje i plesače na catwalk i zatvorio vrata svakom obliku predrasuda i osuđivanja: vogue ballroom. Vogue ballovi nastali su u afroameričkoj i latinoameričkoj LGBTIQ+ zajednici u New Yorku s ciljem da pruže siguran prostor gdje svatko može izraziti vlastiti identitet, odnosno biti ono što želi. Jedan od osnivača vogue/ballroom scene u Hrvatskoj je Boris Vrdoljak, na vogue sceni poznatiji kao Boris 007, a na Fakultetu elektronike i računarstva poznatiji kao profesor. Ove godine udružuje snage s udrugom Domino - u sklopu 21. Queer Zagreb Sezone u Klub Željezničar donosi najšareniji ball do sad: The Queer Icons Kiki Ball.

Uz glazbu kao ovogodišnju temu, neizbježnu borbu za jednakošću koja tematski boja svaki Dominov program, međunarodnu dimenziju na kojoj uvijek inzistira, Queer Zagreb ove godine posebno se okreće nezavisnoj sceni i udružuje snage s FAKI festivalom - Festivalom alternativnog kazališnog izričaja.

21. svibnja dva festivala organiziraju cjelodnevni program radionica, izrade tranparenata za Pride u suradnji sa Zagreb Prideom, performansima, Queer Slam Poetry open mic-om "Sapfin slam" te završnim partyjem uz zagrebački DJ duo vitamin Disco.

Više informacija i raspored Queer Zagreb Sezone: www.thisisadominoproject.org