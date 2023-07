21 godina edukativne kampanje „Obitelj na more, a pas na ulicu?!”

„Obitelj na more, a pas na ulicu?!" najdugovječnija je kampanja udruge Prijatelji životinja, koja svake godine upozorava na važnost nenapuštanja životinja pred godišnje odmore i odgovorne skrbi za kućne ljubimce. U posljednju 21 godinu mnoge poznate osobe bile su njezino zaštitno lice - od Maje Vučić, Nikoline Pišek, Tatjane Jurić, Anđele Ramljak, Franke Batelić, Marka Tolje, Doris Pinčić, Igora Mešina, Rene Bitorajca do Darija Brzoje, benda Vatra, Ksenije Pajić, Slavka Sobina, Zdenke Kovačiček, Tarika Filipovića i mnogih drugih.

Iako su neki od njih već imali psa ili mačku, kroz kampanju su se dodatno educirali o važnosti udomljavanja, nenapuštanja, kastracije i odgovornosti za životinjskog člana obitelji. To pokazuju i edukativni slogani: Životinje nisu igračke, ne napuštajte ih!; Neka tvoj izbor bude udomljavanje!; Odgovornost kroz sva godišnja doba; Ljeto prolazi, prijatelji ostaju; Pas čipiran, skrbnik miran; Kastriraj, ne filozofiraj! Jer napuštene životinje ne padaju s neba...

A koliko poznate osobe vole životinje svjedoče i njihove izjave. Tako je Gala Svilan navela: „Nikada se ne odvajam od svojega psa, a pomisao da bih ga napustila i uputila se na more bez njega jednostavno mi je neprihvatljiva." S njom se slaže Luka Budak koji je naglasio da rastanci, putovanja, selidbe, odlasci na skijanja ili na more ne smiju biti nikome izgovor za odbacivanje životinja: „Kada sam udomio Mrmu, odmah sam znao da je to za zauvijek. Volio bih da što više ljudi udomljavanje doživi kao priliku za plemenit čin kojim se doslovno spašavaju nečiji životi." „Ako želite životinju, svakako uzmite iz azila, nemojte kupovati!" poručila je Zdenka Kovačiček. I Doris Pinčić razmišlja jednako: „Životinje ne treba kupovati, već udomljavati kako bismo im pružili novi dom i priliku za sretan život."

Manekenka Zvona Vucković rekla je: „Kada sam udomila psa iz skloništa, stala sam uz njega svojim imenom i prezimenom! Mikročipiranje je najjednostavniji način da se konačno stane na kraj napuštanju pasa. Pas je izbor, ali i odgovornost." I glumica Ksenija Pajić istaknula je da je njezina kujica Amy udomljena, mikročipirana i kastrirana: „Životinje su osjećajna bića i ovise o našoj odgovornosti, a moja Amy za mene je član obitelji." Svoje pse jednako doživljava i glumac Slavko Sobin: „Bubu i Maru obožavam, ne mogu zamisliti život bez njih i svjestan sam da je to dugogodišnja odgovornost - prijateljstvo do kraja. Uz puno ljubavi i strpljenja, odgovornost se pokazuje udomljavanjem, mikročipiranjem i kastracijom."

Franka Batelić navela je da bi napuštanje životinja trebalo i strože kažnjavati jer životinje nisu potrošna roba koju koristimo izvjesno vrijeme ili dok nam se prohtije, pa ih onda neodgovorno odbacimo. Mario Valentić tvrdi isto: „Bolje je ne uzimati životinju u svoj dom ako niste spremni preuzeti doživotnu brigu o njoj." Igor Mešin izjavio je: „Nema opravdanja za napuštanje životinja. Uvijek se može naći čuvanje, a i psima godi more.", dok je Rene Bitorajac dodao: „Tko može napustiti životinju, ne može biti dobar ni prema ljudima."

Tarik Filipović, zaštitno lice kampanje „Obitelj na more, a pas na ulicu?!" prošle godine, zaključuje: „Strašno je da još uvijek postoje ljudi koji, osobito prije godišnjih odmora, životinje bacaju na ulicu, u šumu ili ih čak utapaju. Apeliram na sve koji skrbe o kućnim ljubimcima da ih kastriraju i ne napuštaju. Zaista je teško naći dom samo za jednog štenca ili mačića, a kamoli svake godine više puta tražiti rješenje za nove životinje koje dolaze na svijet."

Više informacija i svi vizuali kampanje nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.