20to izdanje ZagrebDOXa

Medijska konferencija kojom je najavljeno dvadeseto izdanje ZagrebDoxa-a, Međunarodnog festivala dokumentarnog filma protekla je u uistinu slavljeničkoj atmosferi. Nimalo čudno jer se od ambiciozne zamisli Nenada Puhovskog ovaj zagrebački festival u kratko vrijeme profilirao kao jedan od jedan od najznačajnijih svjetskih filmskih festivala koji svoj interes usmjeravaju prema dokumentarnom filmu. Dvadeseti ZagrebDox održat će se od 14. do 21. travnja u kinu Kaptol Boutique Cinema, a nakon kratkog uvodnog izlaganja Nenada Puhovskog, osnivača, glavnog selektora i direktora festivala uslijedilo je i prvo iznenađenje u nizu, ovog tipično proljetnog podneva u WOW baru Kaptol Boutique Cinema. Nenad Puhovski je najavio promjenu u vođenju ZagrebDox-a.

„U ekipi ZagrebDoxa, dogovorili smo se da od sada razdvojimo direktorsku poziciju na dvije - izvršnog direktora koju preuzima kolega Hrvoje Pukšec, te umjetničkog direktora, koju ću i dalje obavljati ja. Ova podjela, uobičajena u većini suvremenih filmskih festivala, omogućit će bolje i efikasnije vođenje festivala i nošenje s budućim festivalskim izazovima." istaknuo je Nenad Puhovski.

Suradnja Puhovskog i Pukšeca posljednjih je godina rezultirala ulaskom ZagrebDox-a na prestižnu listu svjetskih festivala koji odlučuju o nominacijama za godišnju nagradu Europske filmske akademije, u kina je vraćena publika koja se tijekom pandemije pomalo udaljila od kino dvorana i konačno: stvorena je nova produkcijska ekipa koja je sve to uspjela i ostvariti.

„ZagrebDox je kulturna manifestacija koja vrvi potencijalima i koja se ni izbliza nije iscrpila u ovih dvadeset godina svog postojanja" izjavio je je novi izvršni direktor festivala. „Hvala gospodinu Puhovskom na povjerenju, ali hvala na povjerenju i svim kolegama bez kojih se ovako velik i značajan festival ne bi mogao realizirati. Čeka nas puno izazova u budućnosti, mnoge ćemo si i sami visoko postaviti jer drugačije niti ne znamo." U nastavku obraćanja Hrvoje Pukšec je zahvalio svim sponzorima i pokroviteljima, posebno zahvalivši Atlanticovom Barcaffeu bez čijih „rijeka ispijene kave" festival sigurno ne bi bilo moguće ostvariti. U opuštenom i nasmijanom tonu izvršni je direktor onom umjetničkom u ime produkcijskog tima predao i znakovito simpatičan poklon - traper košulju s logom ZagrebDox-a.

Sljedeća se prisutnima obratila Dina Pokrajac, članica selekcijske komisije te voditeljica DoXXL-a i posebnih događanja. Nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha s povratkom ovog panel programa koji je sa svojim stručnim gostima tematski proširio i produbio te dao dodatnu vrijednost samim projekcijama, jednakim se pravcem odlučilo ići i ove godine. „U sklopu participativne dokumentarističke platforme ZagrebDoXXL održat će se pet panela o raznim relevantnim temama: od zloupotreba deepfake tehnologije do erozije radničkih prava, od posljedica seksualnog nasilja i traume kao ključa iscjeljenja do pronalaženja pravednog političkog rješenja za Palestinu. Dokumentarni filmovi poznati su po tome da otvaraju teme s kojima se društvo još nije spremno suočiti ili s njima nije dovoljno upoznato te pridonose kolektivnoj perspektivi društvenih problema. Stoga imaju važnu ulogu kao savjest i korektiv društva ali i kao svojevrsni prognostičar društvenih promjena. Od stotinjak filmova na ZagrebDoxu bilo je teško odabrati samo njih pet koji će poslužiti kao uvod u opširnije diskusije, no pri odabiru vodili smo se upravo gore navedenim kriterijima." izjavila je Dina Pokrajac.

Novost ovogodišnjeg ZagrebDoxa je i u usmjerenju njegovog Pro segmenta namijenjenog filmskim profesionalcima. Na ovogodišnjem izdanju, ZagrebDox Pro se fokusira na dubinsko istraživanje dokumentarnih serijskih djela. Od načina promišljanja ideja, izgradnje interesa u audiovizualnom ekosustavu, mogućih pristupa produkciji pa sve do modela distribucije i promocije. Sudeći po broju prijava, ali i različitosti projekata čini se kako i filmske profesionalce očekuje izdanje za pamćenje!

Više o ovogodišnjem segmentu namijenjenom filmskim profesionalcima ispričala je producentica Vanda Volić: „ZagrebDox Pro edukativna i razvojna radionica ove godine u fokus stavlja dokumentarne serijale, kao prva među sličnim programima usavršavanja u ovom dijelu Europe koja se bavi tim formatom. Cilj je ovog programa pomoći autorima odabranih dokumentarnih serijala u njihovom razvoju, ali i približiti mogućnost da ih predstave televizijama, producentima, financijerima i distributerima. U tome im kroz ZagrebDox Pro radionicu pomažu mentori kao i razni predavači i kolege, zato smo iznimno zadovoljni što smo u tim ulogama uspjeli okupiti trenutno najvažnije aktere u svijetu dokumentarnih serijala, profesionalce s BBC-a, Al Jazeera-e, HBO-a i HRT-a kao i istaknute autore iz Hrvatske i inozemstva."

Osobitost ZagrebDoxa, točnije njegovih medijskih obraćanja je tradicionalna prezentacija filmskog programa koju uvijek nadahnuto predstavlja čovjek bez kojeg ne bi bilo ZagrebDoxa, Nenad Puhovski. Posve u skladu s ovogodišnjim vizualom festivala čini se kako je ZagrebDox ove godine napravio ono što svi uvijek žele, ali rijetko uspijevaju. Prikazati najbolje od najboljeg. Prikazati ono najbolje što suvremeni svjetski dokumentarizam nudi.

„Za razliku od prijašnjih godina kada smo ovdje prezentirali program po njegovim sekcijama, ove godine naša festivalska „žetva" je bila toliko dobra - pobjednici Cannesa, Berlina, Sundancea, Tribece, Sarajeva, IDFA-e, CPH:DOX-a, Hot Docsa, Leipziga, Visions du Réel, Locarna, Sheffielda, Jihlave, Barcelone, Prizrena, Thessalonikija - da smo se odlučili ograničiti samo na njih." zaključio je Nenad Puhovski.

Stotinu i dva filma koje će ovogodišnji ZagrebDox tijekom osam dana ponuditi svojoj vjernoj publici zasigurno su najbolji mogući izbor u ovom izbornom festivalu. Neradna srijeda omogućila je organizatorima da u program stave dodatne projekcije stoga je jedna od mogućih krilatica festivala: s birališta u gledališta! A tamo će ih čekati krema suvremene svjetske dokumentarne produkcije.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba, Hrvatskog audiovizualnog centra, Zaklade Kultura nova, Društva hrvatskih filmskih redatelja i Turističke zajednice Grada Zagreba.