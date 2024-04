That's what she said: autorice europske animacije

Animation Festival Network/AFN, mreža pet najvažnijih festivala srednje i istočne Europe posvećenih autorskom animiranom filmu (Animafest Zagreb, Anifilm iz Češke, Fest Anča iz Slovačke, Animest iz Rumunjske i Animateka iz Slovenije), u sklopu novoga izdanja Filmskih večeri u Močvari 9. travnja predstavlja program posvećen suvremenim redateljicama animacijske umjetnosti pod naslovom „That's What She Said". Ova selekcija nikada nije bila relevantnija, jer iako su u animacijskim povijestima svojih zemalja autorice sve do pred kraj prošloga stoljeća bile tek iznimna pojava, suvremenost nudi potpuno drukčiju sliku - žene na čelu europskog animiranofilmskog stvaralaštva.

U programu se nalaze dva izvanredna domaća rada. Haljina za finale Martine Meštrović (produkcija: Kreativni sindikat) u kombinaciji stop i 2D animacije donosi 4. prosinca 1985. u životu jedne starice, dan naoko po svemu običan i jednako usamljen poput bilo kojeg drugog, no koji osim u mehaničkim svakodnevnim radnjama protječe i u živopisnim reminiscencijama na prohujalo vrijeme. Dirljiva u suprostavljanju prizemne cikličnosti samačkog života na koju se junakinja privikla bez velike patetike i poetičnih sjećanja (posebno se ističe zaključna sekvenca plesa i pretapanja dvaju obrisa tijela), prošlosti (šlager Drage Diklića, košarkaška utakmica) i sadašnjosti ("Softest Tune" kantautorice Mary May), Haljina za finale zrelo je djelo jedne od vodećih hrvatskih animatorica.

Multimedijalna autorica prepoznatljiva ponajprije po lutka-filmu Lea Vidaković u Obiteljskom portretu (produkcija: Adriatic Animation s francuskim i srpskim partnerima) crnohumornom opservacijom invazije i destrukcije obiteljskog doma tvori i bizarni epitaf Austro-Ugarskoj. Film je to impresivnih setova, minucioznih detalja, atmosferičnog osvjetljenja i nenadmašne taktilnosti u službi mizantropije, nadahnut kućom u Horgošu, a snimljen u francuskom Vendômeu.

U programu se mogu vidjeti i: ukrajinski film o dječjem doživljaju ruske invazije Mariupolj. Stotinu noći Sofije Melnjik; crtežom raskošna i dinamična, u prikazu omladinske kulture i fluidno animirane nadrealističke prizore duboko uronjena mađarska groteska o zaljubljivanju Iznad oblaka Vivien Hárshegyi; crno-bijela, retro-crtačka poljsko-latvijska Konjunkcija Marte Magnuske koja dinamiku odnosa muškarca i žene promišlja posredstvom muha, guštera i stambenog prostora; češki animirani dokumentarac o nošenju s traumama žrtve seksualnog nasilja Preko krhotina (r. Natálie Durchánková); raskošni Pas, kruh i cvijeće sutrašnjice (r. Mihaela Mîndru) o dječjoj mašti pogonjenoj moldavskim folklorom i pogrebnim običajima; vedra slovenska kronika sestrinskog odnosa Hobotnica Banana Mišmaš (r. Milanka Fabjančič); te apstraktni i emocionalni film-esej o izazovima kreativnosti Sumnja (r. Adela Križovenská).

Na Filmskoj večeri u Močvari 9. 4. gostuju Martina Meštrović, redateljica Haljine za finale i drugih nagrađivanih djela ostvarenih „iz ženske perspektive", i Matea Milić, producentica Animafesta Zagreb i koordinatorica AFN-a.