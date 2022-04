20 godina koncertnog ciklusa Virtuoso

Riječ je, naravno, o ciklusu Virtuoso! Ciklus Virtuoso pokrenuli su u listopadu 2001. godine tadašnji studenti klavira Mario Šoša, Jurica Šoša i Ivan Škreblin u želji da sebi i kolegama pruže priliku za nastupanje i predstavljanje publici. Zamišljen kao ciklus studenata klavira, Virtuoso je otvoren 18. studenog 2001. godine koncertom Ivana Batoša, Filipa Faka i Dina Kalebote, a na programu u gotovo punoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda našle su se Brahmsove klavirske sonate. Ciklus je zahvaljujući snažnoj podrški kolega, profesora, publike i kritike samo nastavio rasti, pa su već u drugoj sezoni u Virtuosu počeli nastupati i studenti drugih smjerova, a nešto kasnije i kolege s drugih akademija, mladi, tek diplomirani glazbenici, komorni sastavi i manji orkestri. Koncerti su se održavali u velikoj dvorani HGZ-a, a nerijetka su bila gostovanja u Velikoj Gorici, Samoboru, Lipiku i drugim gradovima.

SLAVLJENIČKI KONCERT

Dvadeset godina nakon osnutka Virtuoso se održava u koncertnoj dvorani Blagoje Bersa Muzičke akademije, a posljednji koncert 21. sezone, kojim ćemo proslaviti 20 godina postojanja ciklusa, održat će se u Bersi u četvrtak, 14. travnja 2022. godine u 19 sati!

Slavljenički koncert nije tematski, već svima omiljeni - i kroz dvadeset godina ciklusa najpopularniji - Ad libitum. Na programu će se tako naći skladbe po volji studenata, od klasicizma do 21. stoljeća, a drago nam je najaviti i praizvedbu djela Ataraxia za violu mladog skladatelja Lovre Stipčevića. Osobito nas veseli što će ovom prigodom na pozornicu stati čak dva osnivača ciklusa Virtuoso! Mario i Jurica Šoša izvest će skladbu Camilla Saint-Saënsa Karneval životinja: velika zoološka fantazija za dva klavira i komorni ansambl u kojem će osim studenata nastupiti violinisti Marco Graziani i Ankica Šoša Graziani.

IZLOŽBA

Ovogodišnji organizatori Virtuosa - Irma Bulaja, Antonio Ceković i Janko Franković - poželjeli su osim koncertom proslaviti dvadeset godina i izložbom! Na izložbi, kojoj su u središtu prva, druga i jubilarna, deseta sezona ciklusa, publika će imati priliku vidjeti fotografije, plakate te novinske najave i osvrte. Fotograf desete sezone je Vilim Štih, a prvih dviju Krešo Mihelić - zaljubljenik u glazbu i fotografiju te velika podrška mladim glazbenicima i ciklusu Virtuoso od samih njegovih početaka. Stoga Vas pozivamo da prije koncerta 14. travnja prošetate izložbom koja će biti postavljena u predvorju naše zgrade od 11. do 14. travnja te da prolistate foto albume koje nam je Krešo ustupio, a koji dokumentiraju Virtuoso od 2003. do 2007. godine, odnosno od njegove treće do sedme sezone.