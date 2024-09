11. NO Jazz festival

Kad su jesenas objavili sjajan album prvijenac pod imenom Roj Osa, braća Sinkauz koja su postala gotovo sinonim za domaću filmsku glazbenu produkciju, o čemu svjedoči čak 5 osvojenih Zlatnih arena za glazbu u proteklih 7 godina, još su jednom potvrdili svoj status jednih od predvodnika ovdašnje kreativne glazbene scene koja ne poznaje i ne priznaje granice. Uz Nenada i Alena Sinkauza ovaj trio čini još i bubnjar Marco Quarantotto, a svoju suradnju vide kao jedinstveni prostor autorskih ideja, koncepata, ali i intuicije, te slobode. Glazba koju stvaraju kreće se po rubovima njihovog dosadašnjeg zajedničkog zvučnog stvaralaštva i prijateljstva koje traje 30 godina. Koriste digitalnu i analognu elektroniku, manipuliraju uživo električne i akustične instrumente kontrolirajući pritom maksimalni dinamički raspon zvučnih događaja. Nakon izlaska albuma "Azbestni krovovi" i hvalospjeva koje je polučio, Roj Osa odlaze korak dalje te započinje suradnju s Robom Mazurekom koji će im se na ovom koncertu i mini turneji priključiti kao četvrti član benda.

Rob Mazurek proslavljeni je čikaški jazz trubač koji je tijekom druge polovice devedesetih svojim Chicago Underground kolektivom, kao i suradnjom s članovima grupe Tortoise u izvrsnom Isotopeu 217, te grupi HiM Douga Scharina, trasirao put novoj generaciji fusion izvođača koji svoju inspiraciju pronalaze podjednako u jazz avangardi, koliko i u eksperimentalnoj elektroničkoj i rock glazbi. Izvorno iniciran zajedničkom potporom čikaškog kulturnog centra te tamošnjeg jazz instituta, Mazurek je 2005. osnovao Exploding Star Orchestra kako bi istražio avangardne glazbene tradicije ovog grada. Okupio je skupinu glazbenika koja predstavlja raznolikost suvremene glazbene scene grada, uključujući glazbenike iz često odvojenih zajednica sjevernog, zapadnog i južnog dijela Chicaga, od post-rock scene u usponu do vrlo utjecajnih AACM-a i Northside Improvisationa.

U projektu su sudjelovali velikani Roscoe Mitchell, Bill Dixon i Fred Anderson, kao i brojne zvijezde tamošnje scene poput: Nicole Mitchell, Damona Locksa, Jeffa Parkera, Chada Taylora, Johna Herndona, Tomeke Reid, Jaimieja Brancha, Joela Rossa, Mikela Patricka Averyja, Ingebrigta Hakera Flatena, Macie Stewart, Josha Abramsa, Lise Alvarado, Pasquale Mirra, Angelice Sanchez, Matt Bauder, Jeba Bishopa, Kena Vandermarka, Mikea Reeda, John McEntirea, Jima Bakera, Jasona Ajemiaana, Stevea Swella, Hamida Drakea, Matthewa Luxa, Jima Bakera, Matane Roberts, Kevina Drumma, Mauricia Takare, Guilhermea Granada, Jasona Adasiewicza, Avreeayala Rae, Dana Bitneya, Davida Boykinsa, Corey Wilkesa, Carrie Biolo, Jeffa Kowalkowskog, Jasona Steina, Grega Warda, Artura Majewskog i mnogih drugih. Paralelno s bogatom glazbenom karijerom koja je obilježena brojnim nagradama, kako u Sjedinjenim Državama tako i diljem Europe, Mazurek se već trideset godina bavi vizualnom umjetnošću u širokom rasponu od slikarstva do multimedijalnih instalacija, a nerijetko je bio autor vizuala za vlastita glazbena izdanja kojih se u ova tri desetljeća nakupilo više od 70.

Rob Mazurek je, baš poput The Necksa, nekad bio redoviti gost NO Jazz i Žedno uho festivala na kojima je sa svojim Chicago Underground projektima nastupio čak šest puta, dok je zadnje gostovanje na festivalu imao 2007. kad je odsvirao nezaboravan koncert s Exploding Star Group. U posebnom će, pak, sjećanju ostati zabilježen koncert iz 2004. godine kad je u prepunom KSET-u prije Chicago Underground Trija nastupila tada prilično nepoznata grupa Manitoba koja će koji mjesec kasnije promijeniti ime u Caribou - danas planetarno poznato i popularno ime elektroničke glazbe. Bio je to zadivljujući spoj dvije iznimne grupe glazbenika koje su, svaka na svoj način, zagovarale žanrovsku otvorenost i glazbenu slobodu, isto ono što svojim djelovanjem već desetljećima s uspjehom kod nas zagovaraju članovi grupe Roj Osa.

Turneju grupe Roj Osa feat. Rob Mazurek sufinanciraju Grad Zagreb, Grad Pula i Zaklada Kultura Nova, a u Zagrebu nastupaju 10. 11. u Vintage Industrial Baru.