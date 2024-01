10. Siječanjska akcija Teatra &TD s čak 24 izvedbe zove na druženje!

jubilarno 10. izdanje Siječanjske akcije, kazališne revije Teatra &TD koja isporučuje najnovije, aktualne, očuvane i tek nadolazeće naslove, održat će se od 9. siječnja do 11. veljače 2024. u zagrebačkom Studentskom centru, Savska 25. Zbog obnove Velike dvorane Teatra &TD, većina predstava igrat će u Polukružnoj dvorani, ali i u drugim prostorima Studentskog centra poput Kina SC i MM centra. Predstavu Gard publika će moći pogledati u Centru za kulturu Trešnjevka tzv. CEKATE-u koji nam je za ovu priliku pružio dom i hvala im na tome!

Jedinstvena cijena ulaznice je 4 eura i mogu se kupiti na ulaznice.hr, njihovim prodajnim mjestima te na blagajni &TD-a koja radi od 3. siječnja, od 11 do 13 sati, a od 9. siječnja slijedi uobičajeno radno vrijeme ( 11:00 do 13:00 te dva sata prije početka predstave). Podsjećamo, kako je zbog obnove većeg dijela Teatra &TD, blagajna kazališta izmještena u blagajnu Kina SC, nekoliko metara dalje od &TD-a. Do blagajne Kina SC možete doći kroz glavni ulaz u kino.

Siječanjska akcija 2024. nudi 11 sjajnih naslova odnosno 24 izvedbe istih: V. Hribar: Hiromi, I. Martinić: Drama o Mirjani i ovima oko nje, V. Jovanović/P. Pleše: Mala zabava, D. Krešić/F. Rutić: GARD, O. Frljić: Mrzim istinu!, L. Barić/S. Milardović: Visibaba, V. Lež/D. i K. Krešić: Ubu Ovo Ono, T. Zajec: Franz, F. Šovagović: Žena popularnog pokojnika, I. S. Turgenjev: Mjesec dana na selu i R. Vilčnik rokgre: Tarzan.

Izaberite svoje favorite i čekamo vas na 10. Siječanjskoj akciji Teatra &TD u Savskoj 25!

