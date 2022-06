10. Ljetni diskont kulture

Ljetni diskont kulture je manifestacija kojoj je cilj tijekom ljeta ispuniti vrijeme stanovnika Trešnjevke i šire, kvalitetnim i besplatnim kulturnim i umjetničkim programom.

Diskont kulture traje od 4. do 15. srpnja 2022. u prostorima CeKaTe-a (dvorani, galeriji, atriju) i u Parku Stara Trešnjevka te je prigoda da već desetu godinu za redom u Centru za kulturu Trešnjevka uživate u vrhunskim kulturnim i umjetničkim susretima te ugodnim razgovorima.

Program čine dramske i kreativne radionice, književni susreti i promocije, filmske večeri, putopisne prezentacije, kazališne predstave, koncerti, itd. Ljetnim diskontom kulture CeKaTe kontinuirano ostvaruje kvalitetnu ljetnu kulturnu ponudu za široku publiku, a izvan užeg centra grada.

Ulaz na sva događanja je besplatan! Manifestacija se realizira uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.



Program:



Ponedjeljak, 4. 7. 2022. u 20 sati, dvorana CeKaTe - Putopisno predavanje - Maroko - predavač Edo Toplak

U goste nam dolazi naš suradnik, liječnik i putopisac dr. Edo Toplak. Svi putopisci reći će o Maroku da je senzacionalan i da turistu može ponuditi jako puno. Što nas može oduševiti u Maroku, egzotika, mirisi, šarenilo boja, ljubazni ljudi, pustinja ili ipak neka od pješčanih plaža? Kakvi nas gastronomski užitci tamo čekaju, kako je uređen promet, koje sve gradove posjetiti i koliko nam je dovoljno vremena da upoznamo Maroko te mnoge druge korisne informacije saznat ćemo u druženju s našim gostom. Na putovanje se uputio u društvu dragih prijatelja pa ćemo imati priliku saznati i njihove dojmove o jedinoj zemlji za koju kažu da u istom pogledu možete vidjeti palme u pustinji i snjegove na planini Atlas.



Utorak, 5. 7. 2022. u 19 sati, dvorana CeKaTe - književni susret sa Zoranom Ferićem - tribina, voditeljica Iva Mirčić

Ljetni diskont kulture u goste nam dovodi jednog od najcjenjenijih i najčitanijih suvremenih hrvatskih književnika, Zorana Ferića. Književnu večer vodit će i moderirati Iva Mirčić. U razgovoru sa Zoranom Ferićem pokušat ćemo proniknuti u tajnu moć književnog teksta. Razgovarat ćemo o njegovom stvaralaštvu, posljednjem romanu te trenutnom stanju na hrvatskoj književnoj sceni.



Srijeda, 6. 7. 2022. od 17:30 do 19 sati, dvorana CeKaTe - Bebokaz - dramska radionica voditeljice dr. sc. Frane Marije Vulić Vranković

Ova 90-minutna radionica namijenjena je djeci od 3 do 5 godina. U prvih 20 minuta radionice polaznici se upoznaju i igraju dramske igre zagrijavanja. Potom slijedi središnji dio radionice. Tijekom 60 minuta pričamo priče koje uprizorujemo te zadnjih 10 minuta igramo dramske igre. Za radionicu je potrebno obući udobnu odjeću te uzeti šlapice (odnosno čiste cipele) jer se odvija na pozornici na baletnom podu. Radionica je pokazni sat za dramsku grupu koja kreće od listopada u Dramskom studiju Centra za kulturu Trešnjevka pod vodstvom dr. sc. Frane Marije Vulić Vranković.



Četvrtak, 7. 7. 2022. od 18 do 20 sati - Festival zvijezda - program za djecu, u Parku Stara Trešnjevka

Star festival: Festival želja - Tisuću želja za bolje sutra voditeljice Ivane Gucek, održat će se u parku. Program za djecu i sve druge koji žele zaželjeti pozitivne želje za bolju budućnost! Inspirirana japanskom tradicijom, ova radionica Vas poziva da se kreativno izrazite, zabavite i zaželite želje koje ćete zatim objesiti na magično drvo koje ispunjava želje u Japanu od 755-e, a na Trešnjevci od 2021. godine. Dobrodošli - yōkoso!



Petak, 8. 7. 2022. u 18 sati, dvorana CeKaTe - projekcija animiranih filmova Zmaj lutalica s Animafesta

Zmaj lutalica je visokokvalitetan program tematski i stilski raznolikih animiranih kratkih filmova za najmlađu publiku. U programu su suvremeni radovi iz srednje i istočne Europe. Prikladni su za djecu u dobi od 4 i više godina, a filmove su odabrali Martina Peštaj, medijska psihologinja i urednica Programa za djecu i mlade Radiotelevizije Slovenije i Igor Prassel, direktor Međunarodnog festivala animiranog filma Animateka.



Ponedjeljak, 11. 7. 2022. u 19 sati, dvorana CeKaTe - predstava za djecu Basne za nas danas autora Hrvoja Zalara

Basne su kratke poučne priče u kojima se kao likovi pojavljuju životinje, biljke i predmeti kako bi zapodjenutom radnjom u odnosima koji su zapravo ljudski, istaknule neku istinu (filozofsku ili etičku) ili pak praktičnu životnu mudrost. Svojom maštovitošću, a opet jezgrovitošću, dobar su temelj za raznolike interpretacije. U našoj predstavi Basne za nas danas dramatizacijom su duboko ukorijenjene u naš prostor i vrijeme. Tako dječjoj publici likovi životinja postaju prepoznatljive osobe iz svakodnevnog života, a basna na duhovit i prihvatljiv način izvršava svoju zabavnu ali i odgojnu funkciju. U našoj predstavi obradili smo pet basni najpoznatijih svjetskih basnopisaca, Ezopa i La Fontainea.

Predstava je namijenjena djeci od 4 do 12 godina. Dramatizaciju i režiju potpisuje Hrvoje Zalar, glazbu Šimun Matišić i Hrvoje Zalar, scenski pokret Maja Đurinović, kostimografiju Silvija Kragić. Glume: Anja Đurinović i Hrvoje Zalar



Ponedjeljak, 11. 7. 2022. od 18 do 20 sati - Zvonjava na Trešnjevci - druženje s izdavačkom kućom Mala zvona, tema: put oko svijeta

U svojoj prvoj Zvonjavi na Trešnjevci naklada Mala zvona organizira petodnevni put oko svijeta s knjigama - od plovidbe kontejnerskim prekooceanskim brodovima do užitaka couchsurfinga; od Skandinavije u prošlosti i sadašnjosti, preko Indije i Kine, sve do pustolovine putovanja u vlastito srce. Predstavljanja naslova iz nekoliko biblioteka bit će popraćena kreativnim programom povezanim s izabranim destinacijama - berbama knjiga i slikovnica, kvizovima, igrama i radionicama za djecu i odrasle. Sudionici će se, između ostalog, moći okušati u slikanju, kineskoj kaligrafiji, pisanju haiku-pjesama i tradicionalnim skandinavskim igrama, a bit će u prilici i upoznati zanimljive ljude iz svijeta književnosti - i iz bijelog svijeta.

18:00-18:45 Dječji program: Kad je put sretan?, Park Stara Trešnjevka Predstavljanje slikovnice Sretan put i radionica za djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi

19:00 Program za odrasle: Od bitnika do couchsurfera, foaje CeKaTe, Tri knjige, tri načina putovanja - neki stari, neki sasvim novi. Što se promijenilo, a što ne? Tribina i kviz na temu putovanja



Utorak, 12. 7. 2022. od 18 do 20 sati - Zvonjava na Trešnjevci - druženje s izdavačkom kućom Mala zvona, tema: put oko svijeta

18:00 Program za odrasle: Indija - pogled u kolonijalnu prošlost, foaje CeKaTe Indija u devetnaestom stoljeću - kritički pogled. Razgovor o knjizi Ženski svijet Britanske Indije i kolonijalnoj prošlosti Indije

18:00 Dječji program: Zašto merkati gledaju u nebo?, Park Stara Trešnjevka Upoznavanje sa slikovnicom Zašto merkati gledaju u nebo?, likovna radionica za djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi



Srijeda, 13. 7. 2022. od 18 do 20 sati - Zvonjava na Trešnjevci - druženje s izdavačkom kućom Mala zvona, tema: put oko svijeta

18:00-18:45 Dječji program: Kiša na raznim stranama svijeta, foaje CeKaTe Upoznavanje sa slikovnicom Kiša, radionica pisanja haiku-pjesmama za djecu

19:00 Program za odrasle: Skandinavija - pisma iz prošlosti, foaje CeKaTe Kako je izgledala Skandinavija krajem 18. stoljeća? Predstavljanje putopisne knjige pisama Mary Wollstonecraft i igranje tradicionalnih skandinavskih igara



Četvrtak, 14. 7. 2022. u 20 sati, dvorana CeKaTe - Izbor pobjedničkih filmova Festivala nijemog filma - glazbena pratnja - pijanist Vitomir Ivanjek

Četvrtak, 14. 7. 2022. od 18 do 20 sati - Zvonjava na Trešnjevci - druženje s izdavačkom kućom Mala zvona, tema: put oko svijeta

18:00 Program za odrasle: Glazba riječi, kaligrafija i čaj, foaje CeKaTe i Park Stara Trešnjevka Razgovor o kineskom ciklusu pjesnika Victora Segalena i radionica kineske kaligrafije

18:00 Dječji program: Kako slikati na kineski način? Predstavljanje ilustratorskih radova kineskog slikara sa zagrebačkom adresom Mingshenga Pija i likovna radionica za djecu



Petak, 15. 7. 2022. u 19 sati - predstavljamo izdavače: Jesenski&Turk i Sandorf, dvorana CeKaTe

Petak, 15. 7. 2022. od 18 do 20 sati - Zvonjava na Trešnjevci - druženje s izdavačkom kućom Mala zvona, tema: put oko svijeta 18:00 Program za odrasle: Dugog putovanja cilj, dvorana CeKate Predstavljanje knjige Michaela Endea uz čitanje izabranih ulomaka, radionica slikanja za odrasle i berba knjiga za sudionike radionice

18:30 Dječji program: Životinjski svijet Pike Vončine, dvoran CeKaTe Susret s autoricom brojnih slikovnica Pikom Vončinom, likovna radionica za djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi