Zucchero u Lisinskom

Zucchero (AKA Anselmo Fornaciari) kreće na veliku turneju po Europi 6. lipnja 2020. godine koncertom u Glasgowu, a završava 5. prosinca 2020. u Zurichu.

Na svjetskoj glazbenoj sceni ovaj glazbenik uživa izvanrednu reputaciju zbog jedinstvenih nastupa uživo u kojima će uživati i publika Lisinskog, 29. listopada 2020!

ZUCCHERO "SUGAR" FORNACIARI najavio je i izlazak novog studijskog albuma "D.O.C." za 8. studenog. Album se već od danas može naručiti putem linka https://pld.lnk.to/DOC.

Jedan od najvoljenijih talijanskih glazbenika prodao je više od 60 milijuna nosača zvuka u karijeri, bio je prvi umjetnik sa Zapada koji je nastupio u Kremlju nakon pada berlinskoga zida, a njegov nastup u Havani 2012. godine ispred 80 000 posjetitelja smatra se najposjećenijim koncertom stranog umjetnika na Kubi za vrijeme embarga.

U više od tri desetljeća dugoj karijeri, Zucchero je surađivao s glazbenicima raznih žanrova, kao što su Bryan Adams, The Blues Brothers, Bono, Jeff Beck, Eric Clapton, Joe Cocker, Elvis Costello, Miles Davis, Peter Gabriel, John Lee Hooker, BB King, Mark Knopfler, Brian May, Luciano Pavarotti, Iggy Pop, Queen, Alejandro Sanz, Sting te Ray Charles koji je oduševljeno izjavio: "Zucchero je jedan od najboljih blues glazbenika na svijetu!"

Godine 2016. objavio je album "Black Cat" koji je premijerno izveo na spektakularnom koncertu u Areni u Veroni kao uvertiru u nadolazeću svjetsku turneju koja broji preko milijun posjetitelja u 611 gradova, 67 zemalja i 5 kontinenata.

Impresivan je to dokaz velikog uspjeha popraćenog neprocjenjivom kvalitetom izvedbe, koji je nastavljen objavom kompilacije najvećih hitova - "Wanted - The Best Collection", koja slavi njegovih trideset godina u glazbi.

Glazbeno putovanje i veliko slavlje uz najveće hitove poput Senza Una Donna, Baila, Così Celeste, Cuba Libre, Everybody's Got To Learn Sometime, Diavolo In Me, Il Volo, Miserere ili Diamante nastavlja se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, 29. listopada 2020. godine, kada će Zucchero prvi puta zapjevati u hrvatskom hramu glazbe.

Ulaznice za ovaj veliki glazbeni spektakl kreću u prodaju 9. listopada 2019., a mogu se nabaviti po cijeni od 210, 280, 350, 420 i 490 kn na www.lisinski.hr te blagajni Dvorane.