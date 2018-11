Znate li kojeg sociopata ili psihopata?

Kad nas netko zaista jako povrijedi skloni smo ga nazvati psihopatom ili sociopatom misleći pritom na osobu koja se ponaša prilično jezivo i čudno te nema ni mrvicu empatije.

No, znamo li zaista prepoznati ove dvije vrste ličnosti, razlikovati ih i zaštiti se? Ono što je zajedničko i jednima i drugima je manjak empatije, nepoštivanje pravila, nepoštivanje drugih, potencijalna agresivnost i manjak odgovornosti - nikada se ni za što ne osjećaju odgovornima te za sve krive druge.

"Sociopati su okorjeli lažljivci, ne znaju razliku između dobrog i lošeg i arogantni su",objašnjava psihijatar sa Sveučilišta Iowa Donald W. Black. Psihopati također imaju ove karakteristike, uz to su i vrlo egocentrični i emocionalno plitki.

No, najveća razlika između ove dvije skupine ljudi je ta što kada imate posla s psihopatom toga nećete biti svjesni, što ga čini puno opasnijim.

"Psihopati su vrhunski manipulatori. To je osoba koja će vam dati kompliment, učiniti da se dobro osjećate, govoriti prave stvari sve dok ne otkrijete da vam krade novac ili vas oštećuje na neki drugi način", objašnjava psihologinja Elizabeth Lombardo.

Nije neobično niti da osoba bude godinama u braku sa psihopatom, a da toga uopće ne bude svjesna. To se dogodilo Jen Waite koja je o svom iskustvu napisala knjigu A Beautiful, Terrible Thing: A Memoir of Marriage and Betrayal. "Moj princ je bio najšarmantniji i najbolji. Sve dok nije prestao to biti", kaže Waite. Psihopati mogu bez problema zadobiti nečije povjerenje. S druge strane sociopate je puno lakše razotkriti.

"Kada se u interakciji sa psihopatom, ako ga iznervirate on će se uspjeti sabrati, ali ne i sociopat. Oni se lako izneriraju ako nešto nije kako su zamislili, a nerijetko su i agresivni. Ne mogu se zbrojiti i imaju emocionalne ispade", objašnjava Lomabrdo.

Znači, sociopati nisu ni blizu hladnokrvni kao psihopati tako da ove prve možete uhvatiti u prevari i razračunati se s njima, dok su ovi drugi puno vještiji i rijetko tko može shvatiti njihove namjere. Čak ako i otkrijete da vam rade nešto iza leđa, psihopat će vam dati savršenu ispriku i pridobiti ponovno vaše povjerenje.

Ako u vašem životu postoji sociopat prepoznat ćete ga po tome što se ne uklapa u ni jedno društvo, teško sklapa prijateljstva i teško zadržava poslove. Psihopat je potpuno drugačiji - nerijetko će imati zavidnu karijeru i bit će omiljen u društvu.

Postoje različite razine sociopata i psihopata. I dok jedni mogu biti sitni prevaranti, drugi mogu biti ubojice. Bez obzira radi li se i o najlakšim "primjercima", ovi ljudi vam mogu naštetiti te je jako važno da se maknete od njih i porazgovarate sa stručnom osobom.