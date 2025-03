Znanstvena otkrića o propasti svijeta

Propast svijeta ili kraj čovječanstva tema je koja fascinira ljude stoljećima. Iako su mnoge apokaliptične prognoze do sada bile neutemeljene, suvremena znanost ozbiljno proučava moguće scenarije kraja svijeta i pokušava odrediti koliko su oni vjerojatni te kada bi se mogli dogoditi.

Jedan od najpoznatijih znanstvenih alata za praćenje globalnih prijetnji je „Doomsday Clock" ili Sat sudnjeg dana koji postavlja skupina znanstvenika i nobelovaca iz organizacije Bulletin of the Atomic Scientists. Sat simbolično pokazuje koliko smo minuta udaljeni od globalne katastrofe, pri čemu ponoć označava potpuni kraj. U siječnju 2024. godine, sat je postavljen na samo 90 sekundi do ponoći - najbliže u povijesti. Razlozi su prijetnje nuklearnim ratom, klimatske promjene i nekontrolirani tehnološki napredak.

Klimatske promjene znanstvenici navode kao jednu od najozbiljnijih prijetnji. Ako se globalno zagrijavanje nastavi sadašnjim tempom, do 2100. godine svijet bi mogao doživjeti porast temperature za 2 do 4 stupnja Celzija. To bi izazvalo nepopravljive posljedice - podizanje razine mora, uništenje ekosustava i masovne migracije stanovništva. Neki znanstvenici smatraju da bi klimatski kolaps mogao postati nepovratan već do sredine 21. stoljeća ako se hitno ne poduzmu globalne mjere.

Nuklearna opasnost također ostaje stalna prijetnja. Prema izračunima Sveučilišta Princeton, u slučaju sukoba između velikih nuklearnih sila, prvi val napada uništio bi milijune života u samo nekoliko sati, dok bi posljedice radijacije i „nuklearne zime" mogle dovesti do izumiranja većine živih bića u roku od nekoliko godina.

Znanstvenici proučavaju i kozmičke prijetnje poput udara velikog asteroida. NASA i druge svemirske agencije pomno prate objekte u blizini Zemlje. Iako je rizik od takvog događaja u bliskoj budućnosti mali, potencijalna katastrofa bila bi razorna. Prema procjenama, udar asteroida promjera jednog kilometra mogao bi uništiti civilizaciju ili ju baciti unatrag za stoljeća.

Na kraju, ne smijemo zaboraviti ni tehnološke prijetnje. Umjetna inteligencija, biološko oružje i nanotehnologija potencijalni su čimbenici nekontroliranog rizika. Znanstvena zajednica upozorava da se moraju stvoriti etički i sigurnosni okvir kako bi se spriječili neželjeni scenariji.

Iako nitko sa sigurnošću ne može reći kada će doći kraj svijeta, znanost nam jasno poručuje - krajnji trenutak za ozbiljnu akciju je sada. Budućnost ovisi o našim odlukama i odgovornosti prema planetu.