Žlica meda za dobro jutro

Med je apsolutno čudesan proizvod koji praktički nema rok trajanja, a to što se ima u njemu je jednostavno nevjerojatno.

Uz to, lako je probavljiva namirnica koja vraća snagu i jača psihu. Pomaže kod bržeg zarastanja rana, bolesti crijeva i želuca, ali i povišene tjelesne temperature.

Mnogi ljudi svoj dan započinju žličicom meda koji tradicionalna medicina opisuje kao alternativni lijek za razna zdravstvena stanja.

U nastavku pročitajte kakve sve blagodati med donosi vašem organizmu.

Manje stresa - med pomaže u smirivanju živaca i ublažavanju umora koji je posljedica ubrzanog načina života. Glukoza u medu nužna je za rad neurona. Brzo se apsorbira u krv što doprinosi opuštanju i ublažavanju simptoma anksioznosti.

Olakšava problem sa sinusima - antibakterijska i antiseptička svojstva koja su prirodno prisutna u medu, pomaže kod infekcija i smanjuje upalu sinusa. Med također smiruje grlo, smanjuje kašalj i jača imunološki sustav.

Pruža energiju - prirodni, neprerađeni šećer koji sadrži med, direktno ulazi u krvotok i može pružiti brz nalet energije. Vaš trening u teretani imat će velike koristi od ovog brzog pojačanja energije, posebno ako se rade duge vježbe izdržljivosti.

Pruža kvalitetan san - imate problema sa spavanjem? Topli napitak s medom i mlijekom trebalo bi piti neposredno prije spavanja. Nekoliko žličica meda u mlijeku ili čaju već dugo vremena koristi za pospješivanje sna.

Pun je antioksidansa - što je med tamniji, to sadrži više antioksidansa, prirodnih spojeva koja pomažu u obnovi oštećenih stanica što može povećati rizik od bolesti srca ili kancerogenih oboljenja. Dovoljna dnevna doza su dvije do tri žličice meda ako uz to konzumirate i dovoljno voća i povrća.

Jača srce - istraživanja pokazuju da antioksidansi sadržani u medu mogu spriječiti sužavanje arterija. Ovisno o mjestu nastanka, suženje može dovesti do zatajenja srca, pogoršanja pamćenja ili glavobolje.

Sve u svemu, kad se probudite - uzmite žličicu meda i uživajte!