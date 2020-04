Nakon što je platila hranu jedna je češka dama napustila supermarket, platila 50 čeških kruna (1,83 eura) i pokupila svoju bočicu dezinfekcije za ruke iz dezomata. Produžila je zatim do rouskomata (maskomata), platila 200 kruna (6,50 eura), izvukla svoju novu masku, i bacila staru. Nije razgovarala ni sa kim niti je išta dotakla.

Ako mislite da je to priča iz 2050. godine, varate se. To je istinita priča koja se dogodila ovog tjedna. U dva češka grada je već moguće dobiti bočice za dezinfekciju i maske za lice iz automata.

U gradu Orduu, u Turskoj, dezinfekcijski tunel je instaliran za one koji su prisiljeni raditi na otvorenome za vrijeme pandemije. Sličan tunel je napravljen ovog tjedna i u Sarajevu, za one koji ulaze i izlaze iz lokalnog doma zdravlja.

„Pametna karantena"

Svi već izbjegavaju koristiti novčanice. U ljekarni je jedna prodavačica nekim škarama uzela mobitel iz ruku kupca i registrirala elektronski recept. Ista je procedura ponovljena prilikom plaćanja mobitelom. Nitko nije ništa dotaknuo i nitko nije riječ progovorio.

Zabrinutost radi direktnih kontakata s drugim ljudima dovodi do toga da službe koje koriste šaltere, kao u pošti na primjer, možda polako nestanu. Kada sam ovih dana otišao u poštu u Pragu da podignem paketić nisu mi tražili osobnu iskaznicu niti su trebali moj potpis. Kod, koji sam primio SMS-om, je bio dovoljan. Nisam dodirnuo ništa, niti sam imao potrebe razgovarati s poštanskim službenikom. Bili smo ionako odvojeni staklom.

Dakle, život poslije korone je već počeo. Jedan češki političar je rekao kako očekuje da ljudi ubuduće nose maske i za vrijeme sezone obične gripe, što je već odavno svakodnevnica u Japanu. Mnoge vlade razmatraju mogućnost elektronskog praćenja onih koji su u izolaciji. "Pametna karantena" je uvedena u Južnoj Moravskoj, pokrajini u Češkoj, od prvog dana travnja. Cilj je olabaviti karantenu, pustiti ljude da izlaze, brzim testom definirati zaražene osobe, identificirati one s kojima je ta osoba bila u kontaktu u prethodna tri dana, svjesno ili ne, upotrebljavajući digitalnu tehnologiju i izolirati potencijalne nositelje virusa. Ako se ovaj eksperiment pokaže uspješnim, isti model će se primijeniti na sve građane Češke odmah nakon Uskrsa. To je, svakako, opravdano u postojećoj situaciji, ali što ako u nekim zemljama to postane svakodnevna praksa?

Uskoro ćemo, kad kupujemo odjeću dobivati besplatne maske u istoj boji, i svojevoljno kupovati nekoliko njih u drugim bojama. Industrija mode se brzo prilagođava.

Države preuzimaju kontrolu

Kad pandemija oslabi, sekundarna pandemija će se pojaviti. Tapšanje po ramenima, što je dio balkanske kulture, će nestati; u Francuskoj će se prestati ljubiti svaki put kad se vide; Talijani će morati reducirati svoje navike masovnih druženja. Kako su ljudi natjerani da ostaju kod kuće pojačat će se nasilje u obitelji; psihologija je već prepoznata kao jedna od važnijih profesija nakon pandemije. U Wuhanu u Kini neki ljudi odbijaju napustiti kuće iako virusa više nema. Ta vrsta suzdržavanja se definira kao agorafobija. Nakon pandemije liječnici i svi medicinari će trebati vremena da se nose sa stresom nakon trauma, mnogi od njih će psihički "izgorjeti" radeći.

Države preuzimaju kontrolu nad ekonomijom, nacionalne vlade osiguravaju novac ljudima i kompanijama za preživljavanje. Korupcija će zgrabiti tu novu priliku, birokracija će se povećati. Recesija je već počela, uništava biznise i potrošače, u nekim državama se događaju masovna otpuštanja, bankrotstva i financijski gubici se već stvarnost. U takvim situacijama su štrajkovi i pobune realnost, populisti će možda dobiti novu šansu da osvoje vlast.

Neki autoritarni režimi već preuzimaju totalnu kontrolu svojih država. Koronavirus je već potpuno eliminirao demokraciju u Mađarskoj, premijer Viktor Orban sada može vladati dekretima. U Srbiji predsjednik Aleksandar Vučić proglašava izvanredno stanje iako na to nema pravo po Ustavu; neki ministri u Velikoj Britaniji imaju ovlasti da zatvaraju ljude i zatvaraju granice; premijer Izraela Benjamin Netanyahu je zatvorio sudove i odložio vlastito suđenje za korupciju te počeo digitalno nadgledanje ljudi; vojska je u Čileu okupirala trgove gdje su bili prosvjednici prije pandemije; Rusija i Jordan uvode zakone s drastičnim kaznama za one koji šire paniku. Autoritarni vladari vole vlast i uvijek koriste krize da je prigrabe još više.

Dobrodošli u Orwellovu 1984.!

Nije baš sve tako crno, ima i pozitivnih posljedica pandemije. Obitelji su prisiljene međusobno razgovarati, vode se i ozbiljni razgovori i, po prvi put, digitalni aparati se povlače pred druženjem. Satelitske snimke pokazuju mnogo čišći zrak, u New Delhiju za čak 71%. Ptice su se vratile u neke gradove, 97 morskih kornjača je ugledalo svijet na praznoj plaži u Brazilu, delfini se sada vide u Trstu, ribe plivaju kanalima u Veneciji. Solidarnost je nadvladala sebičnost, oni kojima imaju viška hrane je daju onima koji nemaju. Ljudi džogiraju na svojim balkonima, u Hrvatskoj i Italiji pjevaju na njima, liječnici i policajci su postali "naši" liječnici i "naši" policajci, epidemiolozi postaju novi lideri, nogometaši sebi smanjuju plaće i do 70%, članovi vlade u Hrvatskoj će nekoliko mjeseci raditi besplatno. Lista solidarnosti nema kraja.

Svi jedva čekaju da se vrati "normalan" život. Ali, problem je, čim se vrati rutina, vratit će se i neki novi virus.