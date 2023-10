ZFF ove godine u kinu CineStar Branimir

Nova lokacija odabrana je zbog najavljenog početka sanacije kina Tuškanac, no otvorenje i zatvaranje Festivala održat će se, prema planu, u Kinu SC. Ostali programi održavat će se u kinu Kinoteka, MSU i Dokukinu KIC te online, na www.kinoeuropa.hr i croatian.film.

Selekcija Velikih 5 donosi presjek aktualnih filmova iz pet najvećih europskih kinematografija - francuske, talijanske, njemačke, britanske i španjolske, u suradnji s Mrežom kulturnih instituta Europske unije u Hrvatskoj.

Najnoviji film britanskog redatelja Andrewa Haigha "Stranci" kritičari su već proglasili remek-djelom i jednim od najboljih filmova godine.

"Ta nadrealna drama o scenaristu koji posjećuje rodni grad kako bi pronašao roditelje poginule u prometnoj nesreći reminiscencija je na temu ljubavi i usamljenosti. Istovremeno ljubavna priča, fantazija, horor, ali i obiteljska drama i gej seksi romansa, Stranci su suptilna filmska lamentacija", kažu s Festivala.

U filmu glume britanski glumci Andrew Scott (Fleebag), Paul Mescal (Normalni ljudi, Poslije sunca, Mračna kći), Jamie Bell (Billie Elliot) i Claire Foy (Kruna).

Prikazat će se i "Crveno nebo", novi film jednog od najzanimljivijih suvremenih njemačkih redatelja Christina Petzolda koji je dobio Nagradu Velikog žirija na ovogodišnjem Berlinaleu.

U drugom dijelu trilogije započete filmom "Undine", prikazanom na ZFF-u 2020. godine četvero mladih zarobljeni su u baltičkoj idili kada u okolici počnu divljati požari.

Potencijalno katastrofična situacija isprva ih zbližava, do trenutka kada u njihovim odnosima prevladaju zavist, požuda i seks, napominje se u najavi.

Program donosi i novi kratki film španjolskog redatelja Pedra Almodóvara "Čudan način života", u kojemu se slavni redatelj okušao u žanru vesterna, s velikom zvijezdom u usponu Pedrom Pascalom (Game of Thrones, The Last of Us) i holivudskim veteranom Ethanom Hawkeom.

Almodóvarov prvi vestern, koji je oda klasičnom žanru u queer ruhu, premijerno je prikazan u Cannesu, a produkciju supotpisuje modna kuća Saint Laurent, čiji je to prvi iskorak u filmske vode.