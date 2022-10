Žene i seks - vole li ga?

Žene ne vole seks i ne razmišljaju o njemu - to je mantra većine muškaraca koji se stalno bune da ga nemaju u količinama koje njima odgovaraju... no, izgleda da je to jedna od rijetkih stvari koje su muškarci uspješno spinali, jer to jednostavno nije istina.

Istraživanje koje su proveli psiholozi tražilo je odgovore na pitanja koliko puta dnevno žene pomisle na seks, ali i na hranu i na san, a rezultati pokazuju da je ženski um itekako aktivan kad je seks u pitanju.

Ukratko, znanstvenici su otkrili da žene razmišljaju o seksu u prosjeku 18.6 puta na dan. To bi bilo negdje svakih 50 minuta u satima kad su budne.

Istraživanje, provedeno za IllicitEncounters.com, pokazalo je da je najviši rezultat u jednom danu, 140 misli o seksu - svakih sedam minuta, prenosi Indy100. Za usporedbu, muškarci su u prosjeku pomislili na seks svakih 28 minuta.

Studenti, u dobi od 18 do 25 godina, zamoljeni su da zabilježe svaki put kad pomisle na seks, hranu i san kroz dan.

Žene su pomislile na hranu svakih 62 minute i na san svakih 72 minute. Muškarci su pomislili na hranu svakih 38 minuta, a na san svakih 33 minute.

Treba imati na umu da je studija temeljena na podacima koje su ispitanici sami bilježili i zbog toga je pitanje koliko su često ispitanici željeli, ili se čak sjetili, zapisati.

Po rezultatima studije, 59 posto žena je redovno imalo fantazije o seksu s bivšima, dok se 48 posto muškaraca 'upuštalo' u takve fantazije.