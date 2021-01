Želje mogu postati stvarnost

Velik broj ljudi želi spiritualne kvalitete poput ljubaznosti, praštanja ili svjetskog mira, no ne i osobne želje poput lijepe kuće ili romantične ljubavi. Ipak, ljudska je odlika željeti različitu paletu stvari.

Od najranijih vremena ljudi su željeli jednostavne materijalne stvari. Rani ljudi nisu si mogli priuštiti da budu snobovi jer im je opstanak ovisio o tim stvarima.

Jednom kada napustite rigidnu podjelu, spiritualne i materijalne dimenzije počinju međudjelovati na iznenađujuće načine.

Napustite svoje sumnje - mnoge od naših sumnji zapravo su praznovjerje, tj. rezultat određenih strahova i navika. Kada ih stavimo na stranu, daje nam se šansa da prepoznamo prilike, prihvatimo podršku, te budemo otvoreni prema novim mogućnostima koje prije nismo uviđali.

Neka postanu opipljive - kada pokušavate ostvariti svoje želje, nastojite prijeći s mogućeg na realno. Iz ovog razloga, od velike je koristi izabrati trodimenzionalni objekt koji će predstavljati vašu želju, bilo da se radi o škrinjici, kućnom oltaru ili nekom vama dragom predmetu. Naime, simboličan objekt vam pomaže da uvidite kako zaista želite nešto, da odredite što je to, te da ostanete fokusirani na svoj cilj. A takvim čete ga ponašanjem puno brže i ostvariti.

Privucite druge k vašoj želji - jedna stvar koja se događa kada otvoreno obznanite želju i ostanete dosljedni jest da i drugi postanu njome privučeni. Recite prijateljima da npr. želite kupiti kuću u određenom dijelu grada, te ćete odjednom biti obasuti informacijama koje su vam potrebne. Naime, kada ste dosljedni u svojim nastojanjima to stvara određenu vibraciju. Tom vibracijom možete privući druge ljude da vam pomognu u ostvarenju vašeg cilja preko vremena, novca, rada, materijala, savjeta ili samo potpore koju vam nude.

Preuzmite rizik - kada nešto želimo otvaramo se prema nepoznatom. To je razlog zašto se mnogi od nas plaše željeti: radije ostajemo u sigurnoj no ograničenoj predvidivosti, umjesto da preuzmemo rizik želje za nečim novim. Nešto će se uvijek dogoditi kada se odvažimo izraziti želju i radimo na tome da je ostvarimo. To "nešto" može biti drugačije od onog što smo zamišljali, ali nam je uvijek korisno. Želje nam donose promjenu, a to može uplašiti, ali je također uzbudljivo i kreativno.

Uživajte u trenutnom - jedna od opasnosti željenja jest da zaboravljamo cijeniti ono što već imamo. U samoj prirodi želje jest orijentacija prema budućnosti, a u tome nema ničeg lošeg sve dok smo svjesni kako u sadašnjem trenutku živimo svoje živote. Uživanje je način primjećivanja i poštovanja želja koje su se već ostvarile u našim životima. Pomaže nam da ne rasipamo energiju na beskonačno traženje, osnažuje nas, smiruje i drži prizemnima. A upravo je to baza koja će rezultirati ostvarenim željama.

Zapišite svoje želje - može se činiti neobičnim, ali zapisivanje želja je doista potentna metafora koja spaja svjesne i podsvjesne sile.

Želja i rad idu zajedno - ljudi koji su najbolji u ostvarivanju svojih želja jesu oni koji si dozvole želje, a zatim naporno rade kako bi ih ostvarili. Postoje želje na koje ne možemo direktno utjecati svojim djelovanjem, no mnogo je više onih na koje možemo. Ili kao što bi se reklo: "Bog pomaže onima koji pomažu sebi."