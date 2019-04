Želite živjeti duže? Postanite vegan!

Dug i zdrav život svima je, ako ne prije onda kad se razbole, jedan od prioriteta, no kako ga postići?

Ako ste imalo informirani, vjerojatno vam nije neka novost da biste trebali smanjiti konzumaciju mesa želimo li živjeti dulje i kvalitetnije, no najnovije istraživanje koje je objavljeno u časopisu The Journal of Nutrition pokazuje da mesojedi trebaju poduzeti još radikalnije mjere.

Naime, vegani su najzdraviji i to mogu zahvaliti prehrani baziranoj na povrću i voću.

U studiji je sudjelovalo 840 osoba koje su prakticirale pet različitih načina prehrane - veganski (bez namirnica životinjskog porijekla), lakto-ovo vegetarijansk i(vegetarijanska prehrana u kojoj su dozvoljena jaja i mliječni proizvodi), vegetarijanska prehrana u kojoj je dozvoljena riba, poluvegetarijanska u kojoj se meso konzumira manje od jednom tjedno, ali više od jednom mjesečno te prehrana koja uključuje meso.

Ispitanici su dali krv i urin te su znanstvenici provjerili razinu masnoća, antioksidansa i vitamina. Utvrđeno je da vegani imaju najmanje loših masnoća u organizmu i najviše antioksidansa koji su zaslužni za zdravlje i vitalnost stanica.

Antioksidansi smanjuju upale u tijelu, a jake upale povezane su s razvojem kroničnih bolestii zloćudnih tumora.

Također je utvrđeno da vegani imaju više omega-3 masnih kiselina u tijelu, što je donekle iznenadilo znanstvenike jer se ove esencijalne kiseline najvećim dijelom nalaze u punomasnim ribama koje vegani ne jedu. No, ima ih i u orašastim plodovima chia sjemenkama i lanu - hrani koja se često nalazi na veganskom meniju.

Vegetarijanci su pokazali gotovo iste rezultate kao i vegani, dok je kod poluvegetarijanaca priča već bila drugačija. Njihovi nalazi krvi i urina bili su sličniji osobama koje redovito jedu meso, nego osobama koje ga uopće ne jedu.

Autori studije poručuju kako njihovi zaključci ne znače da se moramo potpuno odreći mesa, već da ga manje jedemo i napraimo u želucu više mjesta za još više povrća i voća.