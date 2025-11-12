Zeleni izazov za zdravlje, planet i životinje

Nakon objavljene zajedničke kuharice „Biraj biljno, jedi fino", Lidl je pokrenuo projekt „Zeleni izazov" u suradnji s udrugom Prijatelji životinja. Cilj „Zelenog izazova" jest potaknuti građane na zdravije, održivije i suosjećajnije prehrambene izbore. Na Izazovu posjetitelji mogu pronaći recepte, savjete stručnjaka i nadahnjujuće članke o biljnim obrocima, koji pridonose dobrobiti ljudi, životinja i planeta, ali i poticaj da prisegnu da će se najmanje 21 dan pridržavati biljne prehrane.

Biljna prehrana - mala promjena s velikim utjecajem

„Proizvodnja hrane biljnog podrijetla troši znatno manje zemlje, vode i energije. Biljnim izvorima možemo se hraniti izravno, učinkovitije i održivije. Zbog uzgoja životinja za hranu, višestruko smo smanjili ukupnu biomasu divljih životinja (bioraznolikost Zemlje) i zamijenili ju domaćim vrstama za našu prehranu. Odabirom biljne prehrane svaki pojedinac smanjuje vlastiti ekološki otisak, čime pridonosi zaštiti šuma, tla i rijeka te očuvanju staništa mnogih ugroženih vrsta", istaknuo je dr. Dušan Jelić, biolog i stručnjak za zaštitu okoliša, u objavi na stranici Izazova posvećenoj ekološkim prednostima biljne prehrane.

„Biljna prehrana ne znači odricanje, već naprotiv, uz nju otkrivamo cijeli svijet okusa u kojima možemo uživati bez grižnje savjesti", dodaje Vlatka Balaš Cerjak, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja. Poziva sve da nadahnuće za prelazak na biljnu prehranu pronađu u izvrsnim receptima dostupnima na stranici, poput onih za tofugianu, špagete s biljnim mesnim okruglicama ili pečenje od leće i gljiva s ukusnim umakom.



Od malih navika do rutine

„Zeleni izazov" zamišljen je kao živa platforma koja će se nadopunjavati novim sadržajem: dodatnim receptima, poticajnim tekstovima i videoreceptima influencera. Svatko tko je zainteresiran napraviti mali, ali važan korak prema veganskom načinu života, moći će saznati odakle uopće krenuti.

„Navika se ne stvara preko noći. Potreban je otprilike 21 dan da novi izbori postanu dio naše svakodnevice, a upravo je to svrha 'Zelenog izazova' - pokazati da prelazak na biljnu prehranu nije težak, nego zanimljiv, ukusan i ispunjavajući. Biljna prehrana donosi brojne koristi za zdravlje ljudi, okoliš, ali i životinje", poručuju iz Udruge. Pozivaju zainteresirane da prisegnu jesti isključivo biljnu hranu u trajanju od tri tjedna i da iz prve ruke iskuse velike dobrobiti, uz male promjene u svakodnevici.



Biljnom prehranom do zdravlja

Maja Ljubas, mag. nutricionizma, u sklopu Izazova pojašnjava benefite biljne prehrane za naše zdravlje: „Povećanjem učestalosti konzumiranja biljnih obroka često se, već nakon nekoliko tjedana, primjećuje poboljšanje probave, kvalitetniji san i veća razina energije tijekom dana. Obroci temeljeni na namirnicama biljnog podrijetla mogu tijelu osigurati sve nutrijente koji su potrebni za optimalno funkcioniranje, dovoljno hranjivih tvari, vlakana i vode, a istodobno ga ne opterećuju. Biljna prehrana donosi i dobrobit za um - dokazano je da utječe na bolje raspoloženje, veću koncentraciju i unutarnji mir. Hrana kojom njegujemo tijelo ima moć oblikovati i naše misli, pa se s uravnoteženom biljnom prehranom često osjećamo opuštenije i ispunjenije." Osim toga, kako navodi, priprema biljnih jela potiče kreativnost jer je svijet boja, okusa i tekstura koji nudi biljna prehrana zaista neiscrpan.

„Zeleni izazov" nalazi se na www.lidl.hr/c/zeleni-izazov/s10082670.