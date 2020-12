Žele spasiti bika kao nacisti Židova

Kao i ranije u sličnim slučajevima, javnost se prošli tjedan solidarizirala s mladim bikom koji je pobjegao iz klaonice u Slatini i zaželjela mu sretan završetak priče. No udruzi Prijatelji životinja javili su se mnogi građani ukazujući na licemjerje slatinske tvornice koja je odbjeglome biku čak dala identitet nazvavši ga „naš hrabri Joža, sada već legenda u našem kraju" i navela da ga baš oni koji su ga prije nekoliko dana planirali zaklati sada žele - spasiti! „Najava klaonice da želi spasiti bika zvuči kao da nacisti objave kako žele spasiti odbjegloga Židova. Ne možete brutalno klanje osjećajnog bića prikazivati kao toplu obiteljsku priču, a krvnike kao spasitelje", oštri su Prijatelji životinja.

Kažu da im je kao udruzi, koja je itekako svjesna koliko je jaka želja životinja za životom, potpuno jasno da je divan mladi bik nagonski iskoristio priliku za bijeg kako bi se izborio za život: „Izgleda kao veliki kućni ljubimac, pun je života i potražio je spas u prirodi gdje je sada već iscrpljen i gladan, ali i to je manje zlo od priklanoga vrata. U ovakvim situacijama ljudi, čak i ako jedu meso, masovno navijaju za život životinje s čijom pričom su se povezali jer duboko u sebi znaju da je nepravedno zaklati ju. Dobili smo komentare pojedinaca da su zbog Jože prestali jesti meso i vjerujemo da će ih biti još."

Dodaju da smo kao društvo poprilično osviješteni i ogorčeni kada se radi o zlostavljanju pasa i mačaka, dok se nad klanjima zgražaju jedino vegani i vegetarijanci, iako takav odvratan čin zaslužuje sveopću osudu: „Klanje životinja od ranoga djetinjstva predstavljeno nam je kao nužno zlo na putu prema komadu mesa na tanjuru. To nas u svijesti razdvaja ne samo od drugih bića koje koristimo za naše tobožnje potrebe nego nas odvaja i od nas samih i od naše ljudskosti. Pretvaramo se da ne znamo za krikove životinja, za užas u njihovim očima, za stravičnu spoznaju one koja čeka u redu za klanje da je ona prije nje umrla u agoniji i muci. No ovaj bik, toliko sličan velikome psu, to je znao."

Navode da je klanje najbrutalniji čin u odnosu čovjeka prema životinjama, koje se ne mogu obraniti niti pobjeći. Unatoč tome, u svijetu se svake godine uzgoji i zakolje u klaonicama više od sedamdeset milijarda životinja. U Hrvatskoj se upravo odvijaju svinjokolje koje su primjer najgoreg iživljavanja nad životinjama: „Ne radi se o tradicionalnim lijepim obiteljskim okupljanjima, već o sprdnji s inteligentnim, znatiželjnim i osjećajnim životinjama koje su žrtve ljudske obijesti, navika i primitivizma."

Mladi bik „Joža" uspio je kratkotrajno izbjeći sudbinu 183 872 goveda, koliko ih je ukupno zaklano prošle godine u Hrvatskoj: „Teško da mu ima spasa na studeni, bez hrane i vode, dok je prvi put u životu završio u nepoznatim šumama, usamljen i prestrašen. Ni zavaravajuća propaganda mesne industrije koja se predstavlja kao njegov spasitelj ni zanimanje javnosti neće ga spasiti od noža, već jedino spoznaja svakog pojedinca da je etički pogrešno klati i jesti životinje", ističu Prijatelji životinja.

Podsjećaju da humano klanje ne postoji, ali i da se nitko ne treba odreći proizvoda i okusa na koje je naviknut. U trgovinama je dostupan velik izbor različitih vrsta veganskih kobasica, burgera, ćevapa, kulena i sličnih inačica mesnih proizvoda koji okusom i izgledom nude užitak za nepce, a ujedno spašavaju milijarde životinja od nasilne smrti, koja se može izbjeći promjenom prehrambenih navika.

Recepti za Stellinu kobasicu i druge veganske delicije, kratak film „Svinje kao psi", kao i više informacija o prednostima veganske prehrane za životinje, ljude i okoliš nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.

Na www.veganopolis.net svatko se može prijaviti na popularni Vege izazov i saznati kako može jednostavno spasiti velik broj životinja.