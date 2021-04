Završio proljetni ciklus filmske naSTAVe

Na proljetnom ciklusu Filmske naSTAVe u kinu Tuškanac, na koji se prijavilo više od 400 polaznika, gledali smo pet filmova uz upute za gledanje. Nakon gledanja uslijedila je zajednička analiza i interpretacija filmova, a polaznici su se, utvrđujući znanja o temeljnim filmskim pojmovima, filmski opismenjavali.

„Moram izraziti svoje oduševljenje proljetnim ciklusom Filmske naSTAVe, a posebno našim polaznicima! Kad smo Jelena Modrić i ja 2012. pokretale ovaj filmskoedukativni program za srednjoškolce, nismo ni sanjale da ćemo jednog dana imati više od 400 polaznika, kao ni to da će nam se spontano priključiti i studenti i nastavnici. Najveća su vrijednost našeg programa upravo naši polaznici koji tijekom pet dana nevjerojatno aktivno sudjeluju u analizi i interpretaciji filma, spremni su učiti, kontinuirano se usavršavati i oplemenjivati, i to učenici tijekom svojih praznika, nastavnici koji - uza sve obvezne edukacije - dolaze i na ovu našu neobveznu, studenti koji imaju i akademske obveze, a s nama su. Ponosna sam na to što filmski opismenjujemo naše polaznike i što, citirat ću našu gošću u ovom ciklusu redateljicu Saru Hribar, odgajamo malu vojsku gledatelja hrvatskog filma. Iz naše predavačke perspektive, a vjerujem da govorim ne samo u svoje već i u Jelenino, Margaretino i Tomislavovo ime, rad na Filmskoj naSTAVi neopisiv je užitak ne samo zato što svi volimo film i filmom se bavimo već i zato što je Filmska naSTAVa pokazatelj da smo okruženi divnim ljudima koji dubinski promišljaju film, ali svijet oko sebe.", komentira jedna od osnivačica Filmske naSTAVe i predavačica prof. Ana Đordić.

Prvi dan naSTAVe gledali smo film Tko pjeva zlo ne misli Kreše Golika nakon kojeg je gostovao dr. sc. Ilija Barišić, jedan od autora tekstova u istoimenoj monografskoj knjižici, a koji je posebno zainteresirao polaznike pričajući o povezanosti filma, videoigara i glazbe.

Drugi smo dan gledali film Lada Kamenski Sare Hribar i Marka Šantića nakon čega su se naSTAVi pridružili akad. glumac Frano Mašković i akad. filmska redateljica Sara Hribar. Polaznici su iskoristili priliku i pitali goste o raznim temama: od socijalnih prava radnika do toga kako je biti glumac i redatelj u Hrvatskoj te gdje pronalaze inspiraciju za svoj dobar rad. Čak su se tražile dodatne minute za još pitanja!

Dokumentarni film Jedna od nas Đure Gavrana dirnuo je polaznike koji su pohvalili odabir tako važne teme kao što je seksualno zlostavljanje. Na brojna pitanja o filmu i temi odgovarali su akad. filmski redatelj Đuro Gavran i psihologinja Silvija Stanić, koji su bili oduševljeni razinom interakcije i angažiranosti polaznika.

Film Wolfpack Crystal Moselle bio je odličan za razradu filmskih pojmova i obilježja dokumentarnog filma. Polaznici su žustro raspravljali, a zaključak je da se kroz film može živjeti - film nas potiče da propitkujemo sebe i svijet oko sebe.

Posljednji film koji smo gledali jest Živa istina Tomislava Radića, crno-bijeli hrvatski dugometražni film iz 1972. godine, nakon kojeg smo komentirali obilježja modernističkog filma i istraživali granice dokumentarnog i igranog žanra.

Na ovaj ciklus Filmske naSTAVe prijavilo se više od 400 iznimno zainteresiranih polaznika sa svih strana Hrvatske te čak i iz Bosne i Hercegovine. Nastavu su pohvalili učenici, studenti i profesori uz riječi da je online „Filmska naSTAVa jedina dobra stvar koju je donijela pandemija".

Polaznica naSTAVe Helena Galovac napisala nam je: „Super mi je ova vrsta nastave jer se u redovnom obrazovanju premalo prostora posvećuje medijskoj kulturi koja mene jako zanima i tu sam da ponovim neke stvari, naučim nešto novo, a ponajviše da pogledam odlične filmove jer ću takve filmove teško pronaći i pogledati ovako u svakodnevnom životu. Jako volim filmsku umjetnost i Filmska naSTAVa mi pomaže da bolje razumijem i kvalitetnije gledam filmove koje gledam i u slobodno vrijeme."

Od srca hvala našim izvrsnim voditeljima i predavačima, srdačnim i zanimljivim gostima te entuzijastičnim polaznicima s kojima smo proveli ovaj divan naSTAVni tjedan!

Program je utemeljen na metodici nastave filma, a nastao je prema idejama i višegodišnjoj praksi njegovih voditeljica Ane Đordić, prof. i doc. art. Jelene Modrić te na poticaj Vere Robić Škarice, tadašnje predsjednice Hrvatskoga filmskog saveza.

Održava se uz financijsku potporu Hrvatskoga audiovizualnog centra, Hrvatske zajednice tehničke kulture, Agencije za elektroničke medije, Zaklade Kultura nova i Grada Zagreba te uz pozitivno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.

Programu su dali preporuku Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska kinoteka pri Hrvatskom državnom arhivu i portal medijskapismenost.hr.