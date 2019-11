Zaustavite glavobolju na prirodan način

Kako zaustaviti glavobolju jedno je od najčešćih pitanja na koja se danas traže odgovori od dr. Googla, jer velike količine stresa, brza prehrana i manjak sna smanjuju kvalitetu života, a jedan od prvih i izuzetno čestih simptoma su jake glavobolje.

No, za njih obično stoji drugi problem, ali često su rezultat stresa, dehidracije i pretjerivanja s tempom. Naravno, prvo ćemo posegnuti za tabletama, no jesu li one dobar izbor? Ako ikako možemo, bilo bi dobro zaustaviti glavobolju prirodnim putem da ne unosimo otrove u svoje tijelo.

Stoga, evo par dobrih savjeta:

Aromaterapija - brojne studije tvrde da određeni mirisi mogu biti odgovor na pitanje kako zaustaviti glavobolju. Naime, mirisi poput ulja peperminta, eukaliptusa i lavande djeluju opuštajuće i lako ih je nabaviti.

Masaža - možda se čini kao trošenje novca i luksuz, ali zapravo se se radi o terapiji koja može biti izuzetno učinkovita za vaše zdravlje. Ponekad su glavobolje uzrokovane tenzijama u gornjem dijelu tijela zbog lošeg držanja ili preintenzivne vježbe.

Oblozi - za glavobolju koja je rezultat tenzije mišića, možemo isprobati topli ili hladni oblog za olakšanje. Stavite led u plastičnu vrećicu te ju prekrijte tankom krpicom. Držite oblog na čelu ili obrazima, odnosno tamo gdje osjećate bol. Nemojte držati duže od 10 minuta. Postoje specijalizirani topli oblozi koje možemo kupiti u ljekarni, ali lako je napraviti vlastiti uz pomoć nekuhane riže. Rižu stavite u krpicu ili jastučnicu te zagrijte u mikrovalnoj na 30 sekundi. Držite na vratu ili čelu.

Vježbe disanja - glavobolje koje nastaju zbog tenzija ponekad mogu biti olakšane uz pomoć vježbi disanja koje nas fokusiraju na um i opuštanje mišića. Pronađite mirnu lokaciju u svom domu i nekoliko puta polako i ritmički udahnite. Neka svaki udah i izdah traju pet sekundi.