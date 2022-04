Zaustavimo otvaranje prve farme hobotnica!

U nedjelju 3. travnja 2022. na zagrebačkome Trgu bana Jelačića okupili su se aktivisti za prava životinja te transparentima s natpisima „Oslobodimo hobotnice" i „Zaustavimo farmu hobotnica - Zaustavimo ovu okrutnost" podržali međunarodni prosvjed protiv otvaranja prve farme hobotnica na svijetu. Simultane akcije održale su se i u New Yorku, Méxicu, Ateni, Londonu, Edinburghu, Bogoti, Madridu, Barceloni, Sydneyju, Sevilli i mnogim drugim gradovima, a povodom najave tvrtke Nueva Pescanova da u Španjolskoj planira otvoriti farmu hobotnica, čemu se protive organizacije i aktivisti za prava životinja diljem svijeta.

Osim udruge Prijatelja životinja, akciju je podržalo više od 75 svjetskih organizacija za zaštitu i prava životinja kao što su, primjerice, PETA, Essere Animali, Aquatic Life Institute, Compassion in World Farming (CIWF), Party for the Animals, Animal Justice Party, kao i filozof i pisac Peter Singer, autor čuvene knjige „Oslobođenje životinja".

Dr. Elena Lara, voditeljica istraživanja CIWF-a o intenzivnom farmskom uzgoju hobotnica, ukazuje da su hobotnice društvene i vrlo inteligentne životinje koje, kao i ljudi, osjećaju bol i emocije zbog čega bi osuđivanje na izoliran život u spremniku ozbiljno utjecalo na njihovu dobrobit. Ističe da bi, zbog nepostojanja zakona koji bi ih štitili, na farmama ostale potpuno nezaštićene od patnje i okrutnih metoda usmrćivanja: „Bilo bi neodgovorno da zakonodavci to dopuste. Hobotnice i sve druge životinje hitno trebaju zakon koji će ih štititi."

S time se slažu i Prijatelji životinja, koji će tražiti da se izmjenama Zakona o zaštiti životinja ove godine obuhvate i ovi glavonošci, poznati i po tome da koriste oruđe i imaju vrlo sofisticiranu prostornu navigaciju i pamćenje. „Iako glavonošci imaju jako dobro razvijen živčani sustav i najveći mozak te ih se smatra najinteligentnijim od svih beskralješnjaka, Zakon o zaštiti životinja primjenjuju se samo na glavonošce iz razreda Cephalopoda koji se koriste za pokuse. I dalje ih muče i ubijaju za prehranu unatoč tome što istraživanja pokazuju da ribe i beskralježnjaci mogu osjećati bol te osjetiti strah i druge složene emocije koje pridonose njihovoj sposobnosti da pate", upozoravaju Prijatelji životinja

Dodaju da morskim životinjama, osim uzgoja, golemu štetu nanosi i ribolov, a posebno korištenje koća koje uništavaju životinjske organizme na dnu mora ostavljajući za sobom neprocjenjivu štetu za cijeli planet. „Svakodnevno svjedočimo patnjama milijarda životinja u svijetu zbog uzgoja za hranu, zabavu, pokuse itd. Namjera otvaranja farme hobotnica potvrđuje koliko smo kao vrsta pohlepni za profitom i besramno porobljavamo i ubijamo životinje o kojima ovisi naš opstanak na Zemlji. Pridružujemo se znanstvenoj zajednici i drugim organizacijama u protivljenju uzgoju hobotnica", zaključuju Prijatelji životinja.

Pozivaju sve da pogledaju na Netflixu odličan film „My octopus teacher", a više o tome kako pomoći životinjama može se saznati na www.prijatelji-zivotinja.hr.