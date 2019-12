Zašto su blagdani omiljeni za prekide veza?

Božić volimo gledati kao na doba radosti i ljubavi. Najviše je zaruka upravo u prosincu. Pa ipak, čini se da su praznici najpopularnije vrijeme i za raskid veze.

Prema istraživanju iz 2010., najviše je prekida dva tjedna prije Božića, a 11. prosinca obilježava se kao Svjetski dan prekida.

Stručnjakinja za veze Marisa T. Cohen otkriva zašto ljudi najčešće prekidaju u predblagdansko doba.

"Kad su u pitanju veze, ljudi su pod velikim pritiskom za vrijeme blagdana. Zbog toga često preispituju smisao veze. Primjerice, je li im ugodno upoznati partnera s obitelji i prijateljima? Ako nije, ne samo da će početi preispitivati zašto nije, već će tražiti i razloge za prekid veze", rekla je Cohen za BestLife.

Prije dvije godine provedena je anketa među Australcima. Od 1600 ljudi, 56 posto muškaraca i 71 posto žena otkrilo je da bi radije prekinuli s partnerima nego ih upoznali s obiteljima za Božić.

"Za vrijeme blagdana ljudi često preispituju sebe i svoj život, što vodi do promišljanja o tome vide li partnera kao osobu koja može biti dio njihove obitelji. To može zbližiti partnere, a može dovesti i do zaključka kako partner ipak nije onaj pravi", kazala je psihologinja Heather Lyons.

Za one koji odgađaju prekid ili nisu sigurni u svoju odluku, Nova godina mogla bi biti idealan dan za prekid.

"Na Novu godinu lakše je skupiti hrabrosti za tako veliki korak", objašnjava Lyons.