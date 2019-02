Zašto se muškarci pale na starije žene?

Muškarci obično preferiraju mlađe žene, a o primjerima takvih odnosa ima priča i priča... no, ima onih kojima je draže starije, pa da vidimo koji su razlozi iza toga:

Emocionalna zrelost - zahvaljujući bogatom životnom iskustvu, starije žene znaju kontrolirati svoje osjećaje i ponašanje. No, to nikako ne znači da su dosadne i da su se zaboravile zabavljati. U većini slučajeva one su i dalje zaigrane i djetinjaste kao mlade žene. Znaju se zabaviti i uživati u životu.

Pogled iz drugačije perspektive - veza sa starijom ženom daje muškarcu priliku da se razvija i raste. Starija žena mlađem će muškarcu pomoći da razumije svoje osjećaje na dubolj razini i sagleda ih iz drugog kuta. S njom ne mora taktizrati i ne osjeća pritisak dok iskreno govori što misli.

Profinjen ukus - muškarci vole smirenost i eleganciju koju starije žene imaju. Mnogi preferiraju lagani način života kakav one vode. Nerijetko će takve žene izabrati za hobi vrtlarenje ili slikanje te večeri provoditi mirno, u društvu osoba koje im odgovaraju, ali kada tulumare to rade sto na sat

Samouvjerene i neovisne - dok mlađe žene još uvijek traže pozornost i odobravanje, starije se žene ugodno osjećaju u svojoj koži i u svijetu u kojem žive. One se nikome ne moraju dokazivati. Starije žene zrače samopouzdanjem i to je ono što privlači mlađe muškarce. One uživaju u njihovoj pažnji dok su istovremeno usredotočene na važnije stvari u životu, odnosno jasno daju do znanja da im nije najbitnije zavesti muškarca.

Znaju što žele - starije žene dobro znaju što žele, a što ne žele. Njezini su stavovi prema životu definirani i jasni. Mlađe žene još uvijek istražuju svijet i njihovi su odnosi prepuni drama, dok su starije fokusirane na to da svoj život i živote onih koji su joj bliski učine kvalitetnijim.

Znaju više o životu - starije žene su bogatije iskustvom i muškarac od njih može puno naučiti. Mlađeg muškarca s kojim je u vezi ova će žena motivirati i pomoći mu da postigne što je zamislio. Istovremeno, ona je čvrsto na zemlji i daje mu zreliji pogled na svijet.