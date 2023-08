Zašto nam se raspadaju brakovi i partnerske veze?

U Hrvatskoj trenutačno svaki treći brak završava razvodom, a statistike neumoljivo pokazuju da i zbog ovih okolnosti ima sve manje sklopljenih brakova. Popis stanovništva proveden krajem 2021. godine pokazao je da Hrvatska ima više od milijun i 435 tisuća kućanstava, a u čak 27,8 posto njih živi samo jedna osoba.

Čovjek je društveno biće, satkan da živi u zajednici koja će ga i emotivno i mentalno i fizički ispunjavati, bez obzira radilo se tu od primarnom produžetku vrste kroz stvaranje potomstva ili zajedničkog života radi lakšeg življenja u svakodnevlju. No, čini se da građani Hrvatske žele drugačije - živjeti sami i izvan braka.

Zašto danas imamo toliko samaca i ljudi koji ne mogu realizirati dulju partnersku ili bračnu vezu, odgovara stručnjakinja za veze i odnose poduzetnica Milena Pleško (50) koja je već mnogima pomogla svojim kreativnim #relationship pristupima i tehnikama da u svoje živote unesu toplinu i ljubav, te prije svega željeno partnerstvo.

Ponekad su ljudi trebali jedni druge i rastajali bi se tek kada bi iscrpili sve mogućnosti da ostanu zajedno. No danas ljudi odlaze jer smatraju da negdje drugdje možda leži bolja prilika. Doba digitalizacije donijelo nam je jednu veliku zamku, a jedna od njih je previše izbora. Danas sa samo nekoliko klikova puštamo osobu u našu dnevnu i spavaću sobu; sve je lakše i brže. Ali osobnog, "live" kontakta izvan digitalnog svijeta nema toliko. Taj virtualni svijet je opasan jer nam daje dojam da nismo sami, no kad ugasimo uređaje - ipak jesmo. Također ljudi se skrivaju iza lažnih fotografija kojima se predstavljaju u virtualnom svijetu, no kada izađu na javnost, onda stvaraju razočaranja kod ovih drugih, posebice u pravcu osobnosti i komunikacije - objašnjava ovu nemilu društvenu pojavu matchmakerica Milena Pleško, vlasnica agencije za spajanje samaca Aglaia. Dodaje i kako je danas previše očekivanja od drugog spola, dok s druge strane ljudi nedovoljno poznaju sebe i što žele, te ne priznaju da i oni moraju raditi na sebi te da imaju prostora za napredak.

Posebno se zaboravlja postaviti pitanje - što ja dajem partneru, dok se s druge strane stalno pita što dobivam naglašava Pleško te ističe da posebno potiče susrete u živo i bez aplikacija, jer smatra da jedino tako samci mogu doći do svog istinskog partnera.

Ova stručnjakinja za partnerstva dosta radi na povezivanju u heteroseksualne veze za što organizira i posebna predavanja, radionice te događanja, a usmjerila je i svoje aktivnosti i na krstarenja za samce - sve kako bi podigla razinu svijesti očuvanja zajednice kroz brak ili partnerstvo.



Kod ljudi koji nam dolaze na coaching primjećujemo dvije stvari, a to je da zapravo uopće ne poznaju sebe. Žele ljubav, što je ispravno i svatko je zaslužuje i pripada mu, ali ono što je ljubav za nekoga često je drugačije. Za mene to znači provoditi vrijeme zajedno, pomagati jedni drugima, puno se smijati. Za nekog drugog, ljubav je netko tko se brine o drugome financijski ili imaju zajedničku djecu i podržavaju jedno drugo. A drugo je da je potrebno shvatiti da je partnerstvo kao cvijet, vrt. Nije dovoljno kupiti cvijet ili posaditi sjeme u vrtu. Zalijevamo cvijet, gnojimo, orezujemo, uklanjamo korov, dolaze kiše, dolaze sunčani dani, ali izdržimo ako želimo plod. Tako je i s partnerstvom. Nije dovoljno zaljubiti se. Partnerstvo je odluka i puno puta sunce ne sija nego je i oluja u našem vrtu. Potrebno je komunicirati, razgovarati na pravi način, čuti, vidjeti, razumjeti drugoga na njegov način a ne osuđivati. Poštivanje i prihvaćanje različitosti je temelj - ističe poduzetnica Milena Pleško, vlasnica Aglaia za spajanje samaca.

Krivca za rastakanje bračnih i partnerskih odnosa ova matchmakerica vidi i u tehnologiji koja olakšava naš život, ali ga i uništava.

Puno je oko nas filmova, serija, objava na socijalnim mrežama lijepih trenutaka u partnerskim odnosima. Jeste li ikada primijetili da netko objavljuje kako se posvađao s partnerom? Stalno smo „bombardirani" ozračjem kako je sve u redu i sve je super. A nije. Doba tehnologije donijelo i previše izbora u međuljudskim odnosima. Ponekad ste išli preko sela, grada, sreli tri do pet ljudi, odlučili se za jednog i svidio vam se vaš izbor. I dali ste sve od sebe da to uspije. Danas vam je svijet u mobitelu. Izbor je ogroman i ljudi su zbunjeni i ne znaju tko je onaj pravi. Pitaju se jesu li ispravno odlučili kada zatvoriti aplikaciju i što ako sutra dođe bolja prilika. Tako zapravo počinjete sumnjati u sebe, što smanjuje vaše samopouzdanje, ali i smanjujete mogućnost da krenete u akciju s onim što ste izabrali. Ali većina dvoji i ne želi biti aktivna - smatra poduzetnica Milena Pleško.

Pretvaranje društva u društvo samaca koji ne žele vezivanje postaje opasno i destruktivno - ocjena je većine sociologa.

Prema Maslowljevoj ljestvici potreba za blizinom osoba koje su nam drage kod čovjeka je uvijek izražena. Mi trebamo jedni druge što je znanstveno i dokazano. Ljudi koji žive u zajednicama čak i žive dulje od samaca. Potrebno je shvatiti da jedino mijenjajući sebe možemo promijeniti svijet oko sebe. Napišite popis svih osobina koje želite od budućeg partnera, a onda sve što je tamo napisano, primijenite i na sebi. Prepoznajte svoj jezik ljubavi i promatrajte koji drugi imaju. Slušajte više nego što govorite. Dajte ono što želite primiti. I vježbajte spojeve. Idite na sastanke, spojeve bez očekivanja. Idite i zabavite se. Ne tražite greške. Uživajte u trenutku, opustite se i promatrajte. Prava osoba nije ona koja ispunjava sve okvire, prava osoba je ona s kojom se osjećaš dobro, koja izvlači najbolje iz tebe. Prava osoba je osoba s kojom ste najbolja verzija sebe - savjetuje stručnjakinja Milena Pleško.

Kako bi potaknula ljude da se više druže i stvaraju partnerske i buduće bračne zajednice ova stručnjakinja organizira i posebna događanja, poput krstarenja brodom po Jadranu od 16. do 23 rujna 2023. - rezerviranog samo za samce koji žele ugrabiti priliku za pronalazak svog partnera odnosno partnerice.

Krstarenje je stvarno fantastičan način, ali jedan od načina na koji želimo ljudima ponuditi mjesto da se međusobno upoznaju i sastanu. Na krstarenju imaju svoju intimu i kroz razne dnevne aktivnosti lakše se upoznaju i tako na prirodan način grade most povjerenja. Radionice i razgovori koje vodimo tijekom krstarenja pomažu ljudima da uče i rastu zajedno, dijele svoje izazove i podržavaju jedni druge. Krajem tjedna već se osjećaju određene veze. Prošle godine rodilo se dosta lijepih parova koji su i danas zajedno, a prije svega mnoga kvalitetna i dugotrajna prijateljstva - najavljuje relationship & dating stručnjakinja Milena Pleško, vlasnica agencije Aglaia.