Zašto morate skinuti višak kilograma?

Rastuće stope pretilosti i teške pretilosti povećat će stopu karcinoma na svim područjima, stvoriti troškove u zdravstvu i uzrokovati preranjene smrti kod mnogih ljudi.

Ovakvu tmurnu prognozu iznijeli su znanstvenici sa Sveučilišta u Aarhusu nakon provedenih istraživanja, a i objasnili su zašto su donijeli ovakve zaključke.

Za istraživanje koje je objavljeno u časopisu Journal of Internal Medicine, tim stručnjaka pregledao je podatke o oboljelima od karcinoma u Danskoj u periodu od četrdeset godina, od 1977. do 2016. Istraživači su došli do podatka da je karcinom više dijagnosticiran kod osoba koje su pretile ili su imale višak kilograma, taj postotak je veći za 12 posto.

Znanstvenici su otkrili da je pretilost povezana s povećanim brojem stanica kao i s povećanom razinom bjelančevina i hormona koji uzrokuju upalu kao što je estrogen, a sve je povezano s karcinomom.

"S obzirom na sve veću epidemiju pretilosti, naši podaci pridonijeli su nedavnim podacima među pacijentima hospitaliziranim zbog prekomjerne težine i pretilosti", napisali su autori u studiji, a prenosi Daily Mail.

Pretilost je poznata kao faktor rizika za nekoliko kroničnih zdravstvenih stanja kao što su dijabetes tipa 2, moždani i srčani udar.

Stoga - skidajte škembu!