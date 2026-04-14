Zašto je Svjetski dan smijeha važniji nego što mislimo

U svijetu prepunom stresa, užurbanosti i ozbiljnih vijesti, lako je zaboraviti na najjednostavniji, a ujedno i najmoćniji lijek koji posjedujemo - smijeh. Upravo zato se svake godine, prve nedjelje u svibnju, obilježava Svjetski dan smijeha. Utemeljen 1998. godine od strane dr. Madana Katarije, osnivača pokreta joge smijeha, ovaj dan služi kao globalni podsjetnik da je radost univerzalni jezik koji nadilazi sve granice i spaja ljude.

Znanost iza iskrenog hihota

Iako se smijeh često doživljava samo kao prolazna emocija ili reakcija na nešto smiješno, on je zapravo složen biološki proces koji donosi nevjerojatne dobrobiti za naše tijelo i um. Kada se smijemo, mozak oslobađa koktel kemikalija sreće: endorfine koji prirodno ublažavaju bol, dopamin koji potiče motivaciju i serotonin koji stabilizira raspoloženje. Istovremeno, razina hormona stresa, poput kortizola, drastično opada.

Osim mentalnog zdravlja, smijeh je prava „unutarnja tjelovježba". Jaki, grleni smijeh aktivira dijafragmu, trbušne mišiće, pa čak i ramena, ostavljajući mišiće opuštenima i do 45 minuta nakon prestanka smijanja. Znanstvena istraživanja pokazuju da redovito smijanje poboljšava rad krvožilnog sustava, jača imunitet povećanjem broja protutijela te pomaže u regulaciji krvnog tlaka. Ukratko, osmijeh je najjeftiniji preventivni pregled koji si možemo priuštiti.

Smijeh kao društveno ljepilo

Osim individualnih prednosti, Svjetski dan smijeha naglašava važnost zajedništva. Smijeh je evolucijski mehanizam koji nam je pomogao u stvaranju društvenih veza davno prije nego što smo razvili složen govor. On smanjuje napetost u prostoriji, ruši barijere između stranaca i jača osjećaj pripadnosti u obitelji ili radnom kolektivu. Kada se smijemo s nekim, šaljemo podsvjesni signal povjerenja i sigurnosti.

Dr. Kataria je vjerovao da ako se pojedinac smije, on se mijenja, a ako se društvo smije, mijenja se cijeli svijet. Njegova vizija svjetskog mira kroz smijeh možda zvuči idealistički, ali u svojoj srži nosi duboku istinu: sretni ljudi rjeđe posežu za konfliktima.

Kako obilježiti ovaj dan?

Proslava Svjetskog dana smijeha ne zahtijeva skupe pripreme. Dovoljno je nazvati starog prijatelja, pogledati omiljenu komediju ili jednostavno dopustiti sebi da budete djetinjasti. Čak i ako se isprva „pretvarate" da se smijete, tijelo ne prepoznaje razliku - fiziološke koristi ostaju iste.

Neka vam ovaj dan bude povod da osvijestite koliko se često smijete. Uvedite smijeh u svoju svakodnevicu kao disciplinu, a ne samo kao slučajnost. Jer, kako kaže stara poslovica, dan bez smijeha je izgubljen dan.