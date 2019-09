Zanimljivi načini usvajanja dobrih navika

Dobre navike treba usvojiti, ma koliko fokus bio na ustrajanju u nečemu što ponekad (često) moramo činiti i protiv naše volje. U tim trenucima vrlo često odustajemo jer nam nedostaje volje i motivacije.

Psihologinja Alice Boyes za portal Psychology Today otkriva alternativne načine kako steći dobre navike, a ne podrazumijevaju vrhunsku snagu volje i upornost.

U čemu uživate - ponekad smo robovi navika koje su stečene nuždom. Primjerice, uvijek se pakiramo u žurbi, pritom se veseleći destinaciji na koju idemo. Zbog tog veselja mislimo i da nas pakiranje veseli, no možda i nije tako. Pokušajte usporiti. Nađite vremena da pakiranje odradite u miru. Ne mora biti pakiranje, nego i neka druga aktivnost.

Možda ste u biti osoba koja voli imati vremena za odraditi stvari. Kada to utvrdite, organizirajte život (malo po malo) po vašem tempu, jer kada ste u svom tempu puno ćete lakše usvojit navike koje želite.

Navike iz konteksta i navike uz vrijeme - navike vezane uz vrijeme su one koje činimo u određeno vrijeme, a navike vezane uz kontekst su one koje činimo u određenim uvjetima. Primjerice, kada odsjednemo u hotelu, uvijek idemo u teretanu i saunu. I to redovito. To bi bila navika vezana uz kontekst.

Rutina u kojoj uživamo prestaje biti zabavna kada se za nju moramo dodatno potruditi. Navike uvjetovane kontekstom nerijetko idu s raspoloženjem u kojem se nalazimo.

Puno lakše ćemo usvojiti navike koje su motivirane kontekstom.

Ako se moramo triput tjedno "odvući" na jogu, to će nam biti puno lakše činiti, ako nas tamo čekaju ljudi koje želimo vidjeti i kojima se veselimo. Navike vezane uz vrijeme, nemaju taj dodatni motiv koji imaju navike vezane uz kontekst.

Kada pronađete dodatnu motivaciju, odnosno kada se osjećate dobro u okolnostima u kojima jeste, puno će vam biti lakše mijenjati loše navike i stvarati dobre jer ćete u taj proces moći uložiti energiju koju ste inače trošili na nagovaranje sebe da se pokrenete.